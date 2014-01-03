تعليق احمدی نژاد در دانشگاه علم و صنعت تکذیب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت ايران در مورد اخبار منتشره از سوی بعضی پايگاههای خبری در خصوص تعليق دکتر احمدی نژاد در دانشگاه علم و صنعت ايران جوابیه ای به شرح زیر منتشرکرد: متاسفانه در روزهای اخير بعضی از پايگاه‌های خبري اقدام به انتشار مطالب کذبی با عنوان"تعليق دکتر احمدی نژاد در دانشگاه علم و صنعت ايران" کرده اند.

لذا به منظور تنوير افکار عمومی، روابط عمومی دانشگاه علم و صنعت ايران به اطلاع می رساند: از دبيرخانه رياست و دبيرخانه مرکزی دانشگاه علم و صنعت (دانشگاه محل تدريس دکتر احمدی نژاد) در هفته های اخير هيچ مکاتبه ای با ايشان صورت نگرفته و محتوای خبر از اساس کذب محض است و انتشار چنين اخباری در حد سناريو سازی ها و جوسازی های متداول اين ايام ارزيابی می شود.

به گزارش مهر، در روزهای اخیر در برخی سایتهای خبری آمده است که پس از عزل دکتر جبل عاملی رئیس سابق دانشگاه علم و صنعت برخی تحرکات برای تعلیق تدریس محمود احمدی نژاد در این دانشگاه آغاز شده است.