سینگ: بعد از انتخابات ماه می از قدرت کنار می روم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "مانموهان سینگ" با اعلام این موضوع گفت: چند ماه بعد از برگزاری انتخابات عمومی قدرت را به نخست وزیر جدید واگذار خواهم کرد.

سینگ که امروز جمعه در یک کنفرانس خبری سخن می گفت اعلام کرد که حتی در صورت پیروزی حزب "کنگره" (حزب مورد حمایت سینگ) در انتخابات ماه می، وی بازهم از قدرت کناره گیری می کند.

هند در ماه می شاهد برگزاری انتخابات عمومی خواهد بود و این در حالی است که حزب کنگره در انتخابات محلی دسامبر 2013 از رقیبان خود شکست خورد و قدرت را در دهلی به آنها واگذار کرد.

سینگ از سال 2004 میلادی نخست وزیر هند بوده و در مدتی که هدایت این کشور را برعهده داشته، هند توانسته از لحاظ اقتصادی رشد قابل توجهی داشته باشد.