160 نفر از نخبگان کشور از عواید موقوفات بهره مند شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی ظهر جمعه در حرم مطهر رضوی در جمع زائران و مجاوران اظهار کرد: وقف یکی از ارکان چند وجهی است که وجوه مختلفی دارد و در تمام شئونات زندگی ما نقش اساسی دارد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور بیان کرد: مسائل اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و ... از ارکان وقف است که در طول تاریخ اسلام نیز این نقش دیده می شود.

حجت الاسلام محمدی افزود: در بعد معنویت از زمان پیامبر تاکنون مساجد پایگاه تبلیع دین معنویت و عبادت بوده است.

وی بیان کرد: در سطح کشور بیش از 70 هزار مسجد داریم که اگر این مساجد نبودند مردم باید برای عبادت و تجمع مراسم عبادی کجا باید می رفتند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور گفت: این نشان دهنده نقش مساجد است که یکی از موقوفات مهم در کشور محسوب می شود، همچنین اماکن متبرکه و امامزدادگان به عنوان یکی از موقوفات همواره ما را بهره مند کرده اند.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به بعد خدمات اجتماعی وقف افزود: بیمارستان ها و مراکز درمانی هستند جزو خدمات اجتماعی هستند، هم اکنون در سطح کشور 500 بیمارستان و درمانگاه و مراکز درمانی داریم که نشان دهنده نقش وقف در سلامت و بهداشت جامعه است.

وی اظهار کرد: وقف در تشکیل زندگی برای جوانان سهم بسزایی دارد که امسال برای اولین بار هزار و 100 خانواد و زوج جوان از عواید موقوفات مساعدت شدند.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با اشاره به وجه علمی وقف بیان کرد: یکی از خدمات وقف ارتقای علم جامعه است که ما در این نوبت از دانش آموزان دانشجویان و طلاب که سرمایه های علمی کشور هستند حمایت می کنیم، امسال از 160 نفر نخبگان کشور از عواید همین موقوفات مورد تشویف قرار دادیم.

حجت الاسلام محمدی با اشاره به بعد سیاسی وقف که از مهمترین آثار وقف است: گفت: در زمان رضاخان که دستور داداه شده عزاداری سید الشهدا ممنوع شود و همین کار زشت در زمان محمدرضا پهلوی هم جزو برنامه ها بود واقفان بخش عمده ای از موقوفات را برای عزاداری سیدللهشدا قرار دادند.

وی با اشاره به بعد اقتصادی وقف تصریح کرد: وقف اصولا ماهیتش اقتصادی است اما نه به این معنا که سرمایه ها به جیب یک عده خاص برود بلکه به گونه ای باشد که عواید آن به جامعه برسد.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور اظهار کرد: اگر درآمد موقوفات درست استفاده و هزینه شود برکات زیادی برای جامعه خواهد داشت.

حجت الاسلام محمدی بیان کرد: برخی فکر می کنند در برابر وقف باید کوتاه آمد بلکه اگر این گونه فکر کنند به ضرر خود کار می کنند، نباید در برابر حق مردم کوتاه آمد.

وی گفت: متاسفانه برخی مستعجب رقبه ای هستند یا اجاره نمی دهند یا مبلغی که می دهند اصلا قابل بیان نیست.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور افزود: وقف قبل از اسلام و دیگر ادیان الهی بوده اما پیامبر گرامی این حکم الهی را اجرا کرده و همین کار باعث گسترش وقف بعد از اسلام شد.

حجت الاسلام محمدی افزود: برخی فکر می کنند وقف فقط برای انسان های ثروتمند و پولدار است اما ما با وقف حتی چند کتاب هم می توانیم واقف باشیم، پیشنهاد ما به واقفان این است وقفی انجام دهند که ماندگار باشد.