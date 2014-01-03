پیکر مرحوم حسام حسینی به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه پیکر مرحوم سید حسام حسینی مدیر کل اسبق محیط زیست استان فارس در حضور جمع بی شماری از مردم و مسئولین استان در شهرستان ارسنجان به خاک سپرده شد.

مرحوم حسام حسینی در سن 64 سالگی به دلیل عارضه قلبی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

در این مراسم علاوه بر حضور تعدادی از مدیران استان فارس، مدیران محیط زیست استان خراسان رضوی، چهار محال و بختیاری، سمنان و... حضور داشتند.

همچنین آیت الله هاشمی رفسنجانی و معصومه ابتکار نیز طی دو پیام جداگانه درگذشت مرحوم حسام حسینی را تسلیت گفتند.