به گزارش خبرگزاری مهر، علی دارابی، مدیران شبکه های تلویزیونی و مدیران سیما که در نشست هماندیشی با تهیهکنندگان برنامههای تلویزیونی حضور داشتند، مسائل و راهکارهای رشد و تعالی در سیما را بررسی کردند.
در این نشست صمیمانه که چهار ساعت طول کشید، 19 نفر از تهیهکنندگان برنامههای تلویزیونی مشکلات و مسائل موجود نظرات و پیشنهادات خود را در راه اعتلای کیفی برنامه های تلویزیونی ارائه کردند و مقرر شد برای دریافت نظرات همه حاضران، جلسه دیگری نیز با حضور تهیه کنندگان برگزار شود.
تلاش سیما برای احداث شهرک بزرگ تلویزیونی، ضرورت توجه و ارائه کار به تهیه کنندگان با تجربه و کارآمد، بهرهگیری تهیهکنندگان جوان از تجربیات تهیهکنندگان مجرب، برگزاری آموزشهای کاربردی برای تهیهکنندگان، نظاممند کردن آییننامههای تشویق و برخورد با تخلفات، توجه هر چه بیشتر به پوشش اسلامی بازیگران، اهتمام تهیه کنندگان به آثار طنز و حضور بیش از پیش کودکان و نوجوانان در فیلم ها و سریال ها، تولید به موقع آثار و پرهیز از شتابزدگی از جمله محورهایی بود که معاون سیما در جمع تهیهکنندگان و مدیران سیما اشاره کرد.
علی دارابی تنگنای مالی را گریبانگیر تولید آثار تلویزیونی دانست و با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت مبنی بر توجه ویژه به رسانه ملی گفت: بودجه صداوسیما باید تفکیک شود و در فهرست اعتبارات دفاعی، امنیتی و حاکمیتی قرار گیرد.
معاون سیما با اشاره به محدودیتهای موجود در پخش آگهیها و نیز اتکای بخشی از منابع مالی صداوسیما بر آن گفت: ما به دولت و مجلس رسما اعلام کردیم حاضریم همه درآمد پخش آگهی را در اختیار آنها قرار دهیم به شرط آنکه مجلس و دولت نیز بودجه و اعتبارات سالانه رسانه ملی را پرداخت کنند.
دارابی با ابراز تاسف از بودجه محدود در حوزه فرهنگ و رسانه گفت: باید همه مسئولان به این مهم برسند که اگر فرهنگ کشور آسیب ببیند همه چیز دچار آسیب میشود.
معاون سیما، تولیدات تلویزیون ایران را پاکترین و اخلاقیترین تولیدات تلویزیونی در دنیا دانست و گفت: فعالیت 145 شبکه ماهوارهای فارسی زبان دنیا که دین، هویت و کانون خانواده ها را هدف گرفتهاند گویای اثرگذاری تلویزیون جمهوری اسلامی ایران است.
دارابی در این نشست گفت: وقتی داعیهداران دموکراسی 71 بار شبکههای رسانه جمهوری اسلامی ایران را تاکنون قطع کردهاند یعنی از اقبال عمومی مردم به تلویزیون ایران نگرانند. امروز جنگ غرب علیه جمهوری اسلامی ایران جنگ رسانهای و فرهنگی است بنابراین حمایت همهجانبه دستگاهها از رسانه ملی نیاز جدی و ضروری در این میدان است.
دارابی با اشاره به جنگ نرم قدرت در عصر رسانهها و ارتباطات گفت: اگر مدیران و دستاندرکاران رسانه ملی افسران و فرماندهان این جنگ رسانهای و فرهنگیاند باید سلاح و ادوات لازم را در اختیار داشته باشند . متاسفانه امروز فرهنگ در کشور ما فقط یک تعارف است، کمتر از چهار درصد اعتبارات کشور به رسانه اختصاص مییابد و همین میزان هم محقق نمیشود؛ این در حالی است که پیام اصلی انقلاب اسلامی ایران پیام فرهنگی است.
دارابی از همیت و تلاش تهیهکنندگان و عوامل برنامهساز سیما برای تولید آثار فاخر با وجود همه مشکلات موجود قدردانی کرد و در عین حال به تهیهکنندگان اطمینان داد که مشکلات مالی حل خواهد شد و از آنان خواست که با قوت همیشگی به کار خود ادامه دهند.
وی افزود: خلق مجموعههایی نمایشی ارزشمندی که برخی از آنها در 41 کشور جهان به نمایش درمیآید از افتخارات مدیران و تهیهکنندگان تلویزیون است.
وی افزود: نامزدان انتخابات در همه ادوار در میتینگهای انتخاباتی در حوزه فرهنگ شعارهای زیادی میدهند اما در روی کاغذ و برای تخصیص بودجه فرهنگی مشکل وجود دارد.
دارابی در بخش دیگری از سخنان خود تهیه کنندگان تلویزیون را مدیر و هنرمند توصیف کرد و گفت: تهیهکننده هنرمند و برنامه ساز عوامل هنری را به خوبی به کار می گیرد، تولید یک اثر تلویزیونی را ارتقا میدهد، اثر را هدایت و بر آن نظارت می کند و اثری درخور تحسین خلق می کند.
وی افزود: هماهنگی عوامل، تخصیص منابع، فراهم کردن اجزای کار، نظارت بر حسن اجرا، هزینه کرد درست شناسایی منابع و ظرفیتها بر شانه تهیهکننده مدیر استوار است.
معاون سیما نقش تهیه کننده را مثلت تولید بی بدیل خواند و گفت: معتقدم تهیه کنندگی سامان و نظام متفاوتی دارد و تهیه کننده در واقع مسوول و پاسخگوی اثر خلق شده به حساب می آید.
دارابی با تاکید بر اینکه مدیران سیما و تهیه کنندگان دور یک میز نشسته اند و نه در مقابل یکدیگر گفت: برای رشد و اعتلای سیما باید تعامل، هم اندیشی و همراهی هرچه بیشتر داشته باشیم.
وی همچنین تشکیل جلسات مستمر مدیران سیما و عوامل تولید و برنامه سازی را ضرروی دانست و با پیشنهاد نشست فصلی با تهیه کنندگان و دیگر عوامل تولید فیلم و مجموعه های تلویزیونی گفت: سیما برای تعامل هرچه بیشتر با عوامل برنامه ساز نیازمند یک نظام ارتباطی است تا از حضور و فعالیت و یا نبود آنها در عرصه خلق آثار بیش از پیش آگاه شود.
معاون سیما از تهیهکنندگان خواست نمایندگانی را از بین خود برگزینند تا پیش نویس نظام جامع تهیه کنندگی را با همفکری مدیران سیما نهایی و نظام حقوق و دستمزد نیز بر همین اساس تدوین شود.
نشست رشد و تعالی در سیما به همت معاونت سیما و با حضور تهیه کنندگان برنامه های تلویزیونی از جمله ابراهیم زاهدیفر، احمد زالی ، احمد شهرابی فراهانی ، اسماعیل عفیفه، افشین صادقی ، اکبر تحویلیان ، الهام غفوری ، امیرعباسرکنی، آرمان زرینکوب، بهروز خوش رزم، پروانه پرتو، پریسا عشقی، پژمان لشکریپور، جواد نوروزبیگی، حسن توکلنیا، حسین طاهری، حمید آخوندی، داود قچاق، داوود هاشمی، رامین عباسزاده، رضا جودی، روحالله برادری، زینب تقوایی، سپهر محمدی، سعید شاهسواری ، سیداحمد سیدپایداری ، سیداحمد کاشانچی، سیدامیر سیدزاده، سید امیر پروینحسینی ، سیدعلیرضا سبطاحمدی، سیدمحمد هاشمی اصل، سیدمحمود رضوی، سیدمرتضی فاطمی، علی لدنی ، علی پورکیانی، علی حجازیمهر، علی مهام، فرهاد فرج نظام، فریبا بانک توکلی، فرید شبخیز، کامبیز کاشفی، مجید عباسی، مجید مولایی، محسن چگینی ، محسن شایانفر، محسن علیاکبری، محمد خزاعی، محمد داوودی، محمد صالحیان، محمد ناجی، محمدرضا شفیعی، محمدعلی اسلامی، محمود فلاح، مسعود ردایی، معصومه فردشاهین، منصور سهرابپور، منوچهر محمدی، مهدی شفیعی ، مهران مهام، مهران رسام، ناهید آگاهدل، نوید محمودی، همایون ایزدپناه، داریوش بابائیان، علی میریرامشه، پریوش کاشانی، علی شاهحاتمی، ایرج محمدی روزبهانی، ماندانا طهماسبینژاد، مجتبی باطبی برگزار شد.
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