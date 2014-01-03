به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران استان، به 17 دی سال 1314 سالروز کشف حجاب به دستور رضا خان در کشور اشاره کرد و افزود: توطئه دشمن دور کردن مردم از غیرت و تضعیف ایمان آنها است و در این راستا بی حجابی را دستور کاریی خود قرار داده تا بی‌بند و باری را در جامعه اسلامی دنبال کند.

وی اظهار داشت: دشمنان همواره درصدد از بین بردن ایمان مردم هستند و در این راستا رضاخان به سرکردگی استکبار کشف حجاب را در ایران اجرایی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان، توطئه استکبار را تضعیف ایمان مردم دانست و افزود: هنوز هم دشمن در این زمینه توطئه‌های خود را به کار می‌گیرد و در این راستا توطئه دشمن دور کردن مردم از غیرت و تضعیف ایمان آنها است.

حجت الاسلام خاتمی ، به حلول ماه مبارک ربیع الاول اشاره کردوگفت: این ماه با آغاز هجرت پیامبر گرامی اسلام آغاز می‌شود وحضرت علی(ع) در شب لیله‌المبیت در جای پیامبر گرامی اسلامی برای حفظ اسلام خوابید.

وی، با اشاره به 14 دی سال 67 گفت: این روز از روزهای ماندگار در تاریخ سیاسی جهان محسوب می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان در ادامه یادآورشد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی (ره) نامه‌های مختلفی به کشورهای جهان برای دعوت به اسلام فرستاد.

حجت الاسلام خاتمی همچنین با اشاره به 16 دی به عنوان سالروز شهدای دانشجو یادآور شد: همه اقشار جامعه به ویژه دانشجویان در جریان انقلاب اسلامی حضور داشتند و در این راستا نقش تاثبر گذار در پیروزی انقلاب داشتند.

وی دانشجویان را پیشرو در فعالیت‌های نظام دانست و تصریح کرد: دانشجویان در زمان قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی راهمراهی کردند.



نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان ، همچنین به 19 دی سال 1356 سالروز قیام خونین مردم قم اشاره کردوافزود: مردم غیرتمند قم در این روز به خاطر اهانتی که به امام خمینی (ره) شد به خیابان‌ها آمده و اعتراض خود را اعلام داشتند.

حجت الاسلام خاتمی، به برگزاری برنامه‌های عزاداری مردم زنجان در ماه‌های محرم و صفر اشاره کردوگفت: در این راستا مردم استان به خوبی آداب و احترام به اهل بیت را رعایت کردند.

وی با بیان اینکه دو ماه عزاداری برای اهل بیت توفیق الهی محسوب می‌شود گفت: مساجد، تکایا، حسینیه‌ها مجالس عزاداری را به خوبی برگزار کردند.