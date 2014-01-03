"ترک میز مذاکره" پاسخ ایران به تحرکات آمریکا خواهد بود/ لزوم بازخوانی نامه امام(ره) به گورباچف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علاءالدینی در خطابه های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته دماوند که با حضور گسترده اقشار مختلف مردم و مسئولان برپا شد، اظهار داشت: ایران اسلامی باید در فضای جسارت دشمنان به مانند همیشه بر حفظ و حراست از اصول با ارزش خود پافشاری کند تا دشمنان بدانند که مردم هرگز حاضر به از دست دادن ارزش هایی که با زحمت و مرارت بسیار و تقدیم خون هزاران شهید کسب کرده اند، نیستند.

وی ادامه داد: روند کند کنونی مذاکراتِ ناشی از زیاده خواهی های دشمن و تفسیرهای نادرست آنها از متن توافق نامه نشان دهنده همان فرمایش ژرف مقام معظم رهبری و برگرفته از درایت والای ایشان است که بارها به بی اعتمادی به دشمن اشاره فرمودند.

مقاومت، راهکار غلبه بر سلاح خالی دشمن

امام جمعه دماوند اضافه کرد: تحمیل مطالباتی ظالمانه از سوی دشمن با استفاده از ابزارهای چهارگانه تحریم، تهدید، حقوق بشر و وادار ساختن امت اسلامی به عدم پذیرش فرهنگ مقاومت، سیاست های نخ نما و مندرسی است که از خالی بودن سلاح دشمن از هرگونه مهمات خبر می دهد.

به گفته علاءالدینی، در فرهنگ واژگان سیاسی و نظامی مرسوم است که سلاح توخالی دو نفر را بیش از سایرین می‌ترساند، نخست فرد مسلح و دیگری طرف مقابل؛ حال در این میان اگر فرهنگ مقاومت در سویی توسعه یافته و نهادینه شود بی شک این ترس بر سوی دیگر غلبه کرده و منحصر می شود.

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه دماوند تصریح کرد: حال این وضع را می‌توان به شرایط کنونی ایران و غرب نیز تعمیم داد، در حال حاضر ضرورت هوشیاری مردم و مسئولان بیش از هر زمان دیگری مورد نیاز است.

وی ادامه داد: میدان امروز، صحنه اتحاد نظام اسلامی مقام نظام سلطه است که این مهم خود نشانه اقتداری است که ملت اسلامی ایران در سایه استقامت به دست آورده اند؛ در جبهه مقابل شرایط به گونه دیگری است، اضطرار امروز آنها از منافع مادی نشأت می‌گیرد که باید این شرایط را بر اساس سه محور اصلی عزت، حکمت و مصلحت به پیش برد.

"ترک میز مذاکره" پاسخ ایران به تحرکات آمریکا

این مسئول از احتمال صدور قطعنامه‌ای از سوی آمریکا علیه ایران سخن به میان آورد و گفت: بر اساس تفاسیر مختلف سیاسی ممکن است افراطیون در سنای آمریکا بعد از تعطیلات ژانویه دست به صدور قطعنامه ای در راستای تشدید تحریم‌ها علیه ایران بزنند.

علاءالدینی تصریح کرد: مطمعناً پاسخ ایران ترک هر میزی است که بخواهد این سه محور یعنی عزت، حکمت و مصلحت را در زندگی امروز مردم کم رنگ کرده و مورد هدف قرار دهد.

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه دماوند ادامه داد: دشمنان با اذعان به فقدان سند و ادله‌ای در زمینه اثبات مبحث دروغین تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته ای، همچنان به سیاست‌های تهدیدآمیز خود ادامه می‌دهند.

فناوری هسته ای، مطالبه به حقِ ناشی از بصیرت

وی اضافه کرد: وحشت امروز دشمن از اراده های پولادین مردم ایران در خصوص دستیابی به برنامه های صلح آمیز هسته ای است، آنها با علم از این امر و اذعان مکرر بدان در گرداب ترسی بی بدیل گرفتار آمده اند.

این مسئول افزود: چندی پیش آماری از سوی نه یک تشکیلات ایرانی بلکه مؤسسه آماری "زاگبی" وابسته به غرب در قالب نظرخواهی رودررو از یک هزار و 235 ایرانی منتشر شد که بر اساس آن 96 درصد مردم بر تداوم روند توسعه فناوری هسته ای برغم تحریم های اقتصادی و تهدیدهای نظامی تأکید داشته و آن را تأیید می‌کنند.

علاءالدینی بیان داشت: وجود چنین مطالبه به حقی از سوی امت مقاوم و همیشه در صحنه ایران اسلامی از افزایش روزافزون سطح بصیرت در این جامعه نشأت می گیرد.

سردرگمی دشمن در تحلیل 9 دی و عدم درک برخی غافلان

خطیب نماز جمعه دماوند با اشاره به برنامه‌های 9 دی امسال آن را عاملی برای سردرگمی هرچه بیشتر دشمن در تحلیل این یوم الله ماندگار در تاریخ ایران اسلامی دانست و گفت: در برنامه های 9 دی امسال همه جهانیان به چشم خود دیدند که چگونه اوج ولایتمداری و بصیرت مردم ایران به نمایش درآمد.

وی ادامه داد: 9 دی بی تردید نمایش دهنده ساز و کار سلامت انتخاباتی است که با حضور حماسی مردم در انتخابات 24 خرداد 92 رقم خورد و موجبات سردرگمی هرچه بیشتر دشمنان اسلام و انقلاب را در تحلیل هایش را فراهم ساخت.

این مسئول اضافه کرد: به تأسف عده‌ای غافل نیز با عدم درک صحیح از عظمت بصیرت امت اسلامی در 9 دی این تحلیل ها را دنبال، گاهی به شکلی تلویحی بر عقاید خود پافشاری و هدفی مانند کم‌رنگ جلوه دادن حضور مردم را پیگیری می کنند.

علاءالدینی اضافه کرد: حال پرسش اینجاست که آیا عدم حضور برخی در مراسم 9 دی و سکوت برخی دیگر در آن به معنای این است که حضورشان یعنی زیر سئوال رفتن رفتارهای نسنجیده، خلاف قانون و متجاسرانه آنها در سال 88؟ آیا گمان آنها این است که گویا هر فریادی که زده می‌شود علیه خود آنهاست؟

خطیب نماز جمعه دماوند افزود: 9 دی خط انسجام و اتحاد حول محور ولایت فقیه و همچنین تأکید دوباره بر لزوم قانون گرایی به جای حزب گرایی و فردگرایی است.

وی با اشاره به حدیثی پر معنی از امام جعفر صادق(ع) درباره فتنه خاطرنشان کرد: امام ششم شیعیان درباره فتنه می‌فرمایند که "فتنه به مانند انسانی است که در نزدیکی قابل شناسایی نیست اما هرچه از او دور می شوید شناخت‌ها افزایش می‌یابد".

لزوم بازخوانی نامه امام(ره) به گورباچف درباره نزدیکی به غرب

وی با اشاره به توصیه تاریخی امام راحل(ره) به میخائیل گورباچف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی درباره پناه بردن به غرب، سالروز این رویداد را فرصتی مناسب برای بازخوانی فرمایشات گران سنگ بنیانگذار جمهوری اسلامی و تعمیم آن به شرایط امروز کشور و جهان خواند.

علاءالدینی تصریح کرد: تنها پس از چند ماه از پذیرش قطعنامه 598 پیام مذکور از سوی امام راحل(ره) به آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی ارسال شد که می توان آن را اساسی ترین اقدام ایشان در صدور انقلاب اسلامی به سایر نقاط جهان و فرازی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی برشمرد.

خطیب نماز جمعه دماوند ادامه داد: آن نامه تاریخی در ابعاد مختلفی نظیر حضور یک بانو در هیئت اعزامی حامل پیام های بی شماری بود، اما مهمترین بخش آن پیام در شرایط کنونی را باید هشدار امام(ره) نسبت به تلقی نادرست سران شوروی سابق مبنی بر میل جامعه خسته از نظام مارکسیسم این کشور به غرب دانست.

وی اضافه کرد: امروز باید آن پیام تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به گورباچفی که تصور می کرد پناهندگی به اردوگاه غرب مشکلات اقتصاد رو به فروپاشی آن کشور را برطرف می سازد را بعنوان نسخه ای شفابخش مورد بازخوانی و بررسی بیشتر قرار داد تا موجبات بیداری افرادی را که گشایش گره مشکلات کشور را در گرو پیوند با غرب می دانند، فراهم آید.

امام جمعه دماوند افزود: امام راحل(ره) در فرازهایی از آن پیام می فرمایند که "پناه به غرب نه تنها دردی از جامعه دوا نمی کند، بلکه اشتباه بزرگی است که دیگران باید بعدها آن را جبران کنند"؛ دلیل مورد اشاره ایشان در تحلیل مسائل مذکور این بود که "اگر امروز مارکسیسم در روش های اقتصادی و اجتماعی خود به بن بست رسیده نباید تصور کند که غرب نیز به چنین فرجامی دچار نشده است، هرچند اَشکال بن بست در جوامع متعدد، مختلف است".

علاءالدینی بیان داشت: حضرت امام(ره) در ادامه پیام خود و طی پیشنهادی راهگشا جامعه شوروی را به پرداختن به ابعاد معنوی و پناه بردن به خداوند متعال توصیه می کنند.