سند راهبردي تحقيقات فندق اردبيل تدوین شد

سيده صغري جوادي در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: در اين سند كه با همفكري كارشناسان دستگاه های مرتبط تهيه شده چهار فاز براي انجام تحقيقات فندق استان اردبیل پيش‌بيني شده است.

وی شناسايي، جمع‌آوري و بررسی تنوع ژنتیکی را فاز اول این سند عنوان کرد و افزود: در فاز دوم نیز بررسي سازگاري اكولوژيكي ژنوتيپ‌ها و ارقام تجاري به‌منظور دستيابي به ارقام پرمحصول و سازگار و مقاوم به شرايط آب و هوايي منطقه در نظر گرفته شده است.

مدير پژوهشي جهاددانشگاهي واحد استان هبیریداسیون و دورگ‌گیری بین‌گونه‌ای و درون‌گونه‌ای به منظور دستیابی به ارقام مطلوب را فاز سوم و مطالعه فیتوشیمی، ریز ازدیادی و کشت بافت ژنوتیپ‌های برتر از لحاظ عملکرد دانه، مقدار تاکسول و سازگار با مناطق مختلف را فاز چهارم اجرایی سند برشمرد.

وی تصریح كرد: هدف عمده از اين تحقيقات گزينش ژنوتيپ‌هاي برتر داخلي و انتخاب ارقام سازگار با نقاط فندق‌كاري در اردبیل و سطح کشور و نیز به دست آوردن ارقام پر محصول با درصد مغز و روغن و پروتئين بالا است.

جوادی ادامه داد: معرفی بهترین ارقام خارجی، ايجاد و توسعه ارقام مقاوم به سرما و آفات و بيماري، گزینش ارقام فندق دارای حداکثر مقدار تاکسول جهت تولید داروی ضد سرطان و حفظ ذخایر ژنتیکی و توسعه بانک ژن فندق از دیگر اهداف تعیین شده برای تحقیقات فندق اردبیل است.

وی همچنین از تهيه نقشه راه تحقيقات فندق استان اردبیل خبر داد . تاکید کرد که اين طرح در صورتي موفق خواهد بود كه متوليان امر در حد امكانات و توانمندي هاي خود، تيم اجرايي طرح را ياري کنند.