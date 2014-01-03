تجلیل موسسه روانشناسی دانشگاه تهران از داوری اردکانی

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان (دانشگاه تهران) با همکاری سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی و انجمن روانشناسی اجتماعی ایران، چهارمین مراسم اعطای جایزه علمی دکتر کاردان را در روز دوشنبه 16 دیماه برگزار میکند.
در مراسم چهارمین جایزه علمی دکتر کاردان از دکتر رضا داوری اردکانی، استاد برجسته و چهره ماندگار فلسفه ایران و رئیس فرهنگستان علوم نیز به پاس بیش از نیم قرن تلاش علمی تجلیل میشود.
هر ساله همزمان با درگذشت دکتر کاردان، علاوه بر تجلیل از پیشکسوتان عرصه علوم انسانی و اجتماعی، در حمایت از پژوهشهای نوآورانه در حوزهروانشناسی و علوم تربیتی، تندیس جایزه دکتر کاردان به همراه لوح تقدیر و جوایزی ویژه از طرف خانواده استاد فقید، به رسالههای برگزیده دانشپژوهان مقطع دکتری در این حوزه اهدا میشود.
داوري رسالهها با توجه به معيارهايي چون «جديد بودن موضوع»، «كاربردي بودن يافتهها»، «صحت و دقت مباني نظري» و «استفاده از مباني علم روز» صورت میگیرد.
این مراسم ساعت 9:30 روز دوشنبه شانزدهم دیماه در تالار کوثر دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران واقع در بزرگراه جلال آل احمد، روبروی کوی نصر (گیشا)، خیابان دکتر کاردان برگزار خواهد شد.
زنده یاد دکتر علیمحمد کاردان، پدر علوم تربیتی نوین ایران در سال 1306در شهر یزد متولد شد و پس از طی مدارج علمی، تحصیلات دکترای خود را در دانشگاه ژنو به پایان رساند.
وی یکى از شاگردان ایرانی «ژان پیاژه» و بنیانگذار رشته روانشناسی اجتماعی در کشور است. دكتر كاردان به موازات تدريس، تحقيق، ترجمه و تأليف در حوزه های مختلف علوم انسانی، از همان آغاز كار در مديريت امور دانشگاه تهران نيز مشارکت فعالی داشت و رياست نخستین دانشکده علوم تربیتی کشور از 1348 تا 1356 از جمله مسئولیتهای آن زنده یاد است.
تأسيس نخستين دوره دكتري علوم تربيتي (تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش) در سال 1353در دانشكده علوم تربيتي دانشگاه تهران از دیگر اقدامات به یاد ماندنی استاد فقید می باشد. دکترکاردان در سال 1326به عضويت پيوسته فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران در آمد و در سومین همایش چهره های ماندگار به عنوان چهره ماندگار عرصه تعلیم و تربیت برگزيده شد.
درپی درگذشت این شخصیت علمی و استاد برجسته در دیماه 1386، موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران به پاس قدردانی به موسسه روانشناسی و علوم تربیتی دکتر کاردان تغییر نام یافت.
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