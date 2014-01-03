ایران برابر آمریکا تسلیم شدنی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نورالله طبرسی در سخنان نماز جمعه ساری افزود: بنده به اوبا رئیس جمهور آمریکا می گویم هر وقت اوباما و اسرارئیل توانستند از آب، کره بگیرند، می توانند ایران را تسلیم کنند.

وی اظهار داشت: دشمنان چاره و منطقی ندارند و با ترس می خواهند حزب الله و مقاومت را از سوریه بیرون کنند اما بدانند که ملت ایران اهل ترس و واهمه نیست.

وی با تقدیر از مردم استان در برپایی آیین های عزاداری ماه محرم و صفر بیان داشت: تجمع جهانی هیتهای مذهبی در روز اربعین و حضور زائران از مناطق مختلف نشان دهنده، کشش مذهبی است که این امر تبلیغات و اطلاعیه نیاز ندارد.

آیت الله طبرسی افزود: جهان از مردم ایران و عزداری می ترسند و آمریکا و دشمنان دیگر از اینچین اجتماعات هراس دارند.

نماینده ولی فقیه در استان مازندران با اشاره به عزیمت 500 هزار زائر کشور بصورت پیاده به کربلای معلی گفت: مردیم ایران، شهادت در راه امام حسین را فیض عظیمی می دانند.

وی افزود: در هشت سال دفاع مقدس، شهیدان برای اسلام، خدا و مرز و بوم جانشان را فدا کردند و برگزاری یادواره شهدای استان مازندران، تجلیل از مقام شامخ شهیدان بوده است.

امام جمعه ساری با قدردانی از دست اندارکاران برگزاری اجلاسیه بزرگ شهدای مازندران عنوان کرد: این اجلاسیه با سخنان و پیام مقام معظم رهبری آغاز بکار کرده بود.

وی اظهار داشت: برای برگزاری اجلاسیه سرداران و 10 هزار شهید مازندران جلسات مختلفی با بخش های مختلف برگزار شده بود.