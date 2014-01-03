فتنه 88 برخي خواص بي بصيرت را رفوزه كرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علي منفردي در خطبه هاي نماز عبادي سياسي جمعه اين هفته مركز شهرستان شيروان كه در محل مصلاي نماز جمعه شهر شيروان برگزار شد، عنوان كرد: در فتنه 88 دشمنان بيروني انقلاب اسلامي به خصوص مثلث آمريكا، اسراييل و انگليس مديريت مستقيم قضايا را به عهده گرفتند و افراد و گروه هاي زيادي نظير بهايي ها، منافقان، سلطنت طلب ها، ماركسيست ها و ... همانند جنگ احزاب صدر اسلام، گرد هم آمده و براي نابودي نظام اسلامي وارد ميدان شدند.

وي اضافه كرد: اما در فتنه 88 مديريت پيامبرگونه رهبر معظم انقلاب و هوشياري و ايستادگي مردم سبب شد تا تمامي نقشه هاي دشمان نقش بر آب شود.

حجت الاسلام منفردي اظهار داشت: حماسه بزرگ نهم دي ماه سال 88 و حضور جانانه مردم ثابت كرد كه خامنه اي خميني ديگر است.

وي با بيان اين كه همچنين بازخواني وقايع صدر اسلام و عبرت گيري و بصيرت افزايي براي شناخت خواص آلوده و يا گمراه، يكي ديگر از دستاوردهاي فتنه 88 بود، افزود: به عنوان نمونه در تاريخ اسلام حضرت فاطمه(س) بعد از رحلت حضرت محمد(ص) 75 و يا به قولي 95 روز به خانه بعضي از خواص رفته و با آنها از بايدهاي فراموش شده و نبايدهاي از ياد رفته صحبت كردند و اينكه چه زود سفارش هاي حضرت محمد(ص) را فراموش كرده ايد و اگر به ياد داريد چرا در برابر انحرافي كه روي مي دهد اعتراض نمي كنيد.

به گفته حجت الاسلام منفردي اما اين خواص بي بصيرت دل به دنيا بسته بودند و يا سكوت مي كردند و يا سخنان دوپهلو مي گفتند.

امام جمعه موقت شيروان اضافه كرد: در فتنه 88 نيز اين ماجراي تلخ روي داد و بعضي از خواص بي بصيرت، با فراموش كردن و ناديده گرفتن آرمان هاي امام خميني(ره)، لغزيدند و رفوزه شدند.