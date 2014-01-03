به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید ابوالقاسم میراحمدی در خطبه‌های نماز سیاسی عبادی جمعه این هفته شهرستان قدس با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوا اظهار داشت: خداوند در قرآن کریم بیش از 70 بار از مشتقات انفاق استفاده کرده که وقف یکی از آنان است.

وی افزود: لازم نیست فقط خانه و مسجد و مدرسه را وقف کرد بلکه می توان با کتاب هم این کار را انجام داد، هرکس به اندازه وسع خود وقف کند و بهتر است وقف در رابطه با نیازهای جامعه صورت گیرد، وقف باید از مال حلال انجام شود، وقف فقط بین مسلمانان نیست بلکه کشورهای دیگر نیز با این عمل بیگانه نیستند و تحت عنوان موسسات خیریه این کار را انجام می دهند به عنوان مثال بیش از 3200 مرکز خیریه با سرمایه‌های کلان در آمریکا فعالیت می‌کنند.

وقف باید از اموال حلال انجام شود

این مسئول ادامه داد: اداره اوقاف شهرستان اعلام آمادگی کرده که در زمان محدودی سند قطعی و اجاری برای املاک شهروندان صادر کند از این رو از کسانی که تمایل به گرفتن سند دارند توصیه می شود در اسرع وقت به این اداره مراجعه کنند.

میراحمدی با اشاره به آغاز ماه ربیع‌الاول که مصادف با هجرت پیامبر اکرم(ص) از مکه به مدینه که مبدا تاریخ قمری نیز است، گفت: همچنین امروز سالروز پیام تاریخی امام خمینی(ره) به گورباچف در سال 67 است این پیام فروپاشی شوروی را پیش بینی کرده بود که به وقوع پیوست و کمونیست‌ها از هم پاشیدند.

وی افزود: روز دوشنبه مصادف است با سالروز شهادت شهدای هویزه که به شهدای دانشجو معروف هستند، سرزمین هویزه را مشهد شهدا می‌نامند زیرا جوانان بسیاری برای حفظ استقلال نظام و کشور در برابر حزب بعث و عراق ایستادند و به شهادت رسیدند، یادشان گرامی باد.

تاثیر فرهنگ غرب در کشور موجب بدحجابی شده است

خطیب نماز جمعه قدس یادآور شد: روز سه‌شنبه سالروز قانون کشف حجاب رضاخان در سال 1314 است، کاری که رضاخان با استفاده زور و نیزه و ظلم و ستم نتوانست انجام دهد اما پسرش با استفاده از آوردن فرهنگ غرب در کشور به راحتی این کار را انجام داد و حجاب را از سر دختران و زنان کشور برداشت.

وی تصریح کرد: تاثیر فرهنگ در جامعه‌ها بسیار قوی است و در حال حاضر با وجود ماهواره ها که فرهنگ غرب را در کشور اشاعه می دهند، شاهد حضور بانوان با پوشش های نامناسب در جامعه هستیم که این وضعیت و نوع پوشش در شان جامعه ایرانی اسلامی نیست.

میراحمدی افزود: روز پنج شنبه سالروز قیام 19 دی مردم قم که پس از انتشار مقاله ای علیه امام خمینی(ره) و اعتراض علما و طلاب حوزه علمیه صورت گرفت است، این قیام و قیام‌های دیگری از این دست و پس از فراگیر شدن تظاهرات ها در کشور و شهادت بسیاری از جوانان این مرزو بوم انقلاب اسلامی به پیروزی رسید.

این مسئول تاکید کرد: اکنون نباید اجازه داد که این انقلاب به دست دشمنان مصادره شود، درست است که کشور با مشکلات اقتصادی روبروست و تحت تحریم ها قرار دارد اما دولت تلاش دارد با مذاکرات و تمهیداتی که اندیشیده مشکلات را حل کند و برای این کار به حمایت نیاز دارد.