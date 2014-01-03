پیش نویس آیین نامه های اجرایی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تدوين شد

به گزارش خبرگزاري مهر، علي بهشتی گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده در معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد، تا پایان دی ماه سال 92 تمامي آیین نامه های اجرایی مرتبط با این معاونت نهایی شده و به معاونت حقوقی و امور مجلس ارجاع داده می شود تا از این معاونت به دولت ارسال شود.

وی ساز و کار تهیه پیش نویس این آیین نامه ها را به شرح زیر عنوان کرد:

تهیه پیش نویس اولیه هر آیین نامه در حوزه تخصصی یا ادارات کل مربوطه

بررسی این پیش نویس در کارگروهی متشکل از مشاوران معاونت، مدیران کل مربوطه و مدیران حوزه "صف" سازمان به اقتضای موضوع

بررسی در شورای مدیران معاونت تعاون و امور اجتماعی و سپس ارجاع به معاونت حقوقی

بررسی نهایی آیین نامه های ذکر شده در معاونت حقوقی با دیگر سازمان های مسئول تدوین آیین نامه ها و سپس ارسال به هیات دولت

مشاور معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد اظهار داشت: آیین نامه های اجرایی مواد 1 و 32 نهایی شده و از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به دولت ارسال شده و در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است.