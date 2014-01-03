پیش نویس آیین نامه های اجرایی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تدوين شد

به گزارش خبرگزاري مهر، علي بهشتی گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده در معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد، تا پایان دی ماه سال 92 تمامي آیین نامه های اجرایی مرتبط با این معاونت نهایی شده و به معاونت حقوقی و امور مجلس ارجاع داده می شود تا از این معاونت به دولت ارسال شود.
وی ساز و کار تهیه پیش نویس این آیین نامه ها را به شرح زیر عنوان کرد:
- تهیه پیش نویس اولیه هر آیین نامه در حوزه تخصصی یا ادارات کل مربوطه
- بررسی این پیش نویس در کارگروهی متشکل از مشاوران معاونت، مدیران کل مربوطه و مدیران حوزه "صف" سازمان به اقتضای موضوع
- بررسی در شورای مدیران معاونت تعاون و امور اجتماعی و سپس ارجاع به معاونت حقوقی
- بررسی نهایی آیین نامه های ذکر شده در معاونت حقوقی با دیگر سازمان های مسئول تدوین آیین نامه ها و سپس ارسال به هیات دولت
مشاور معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد اظهار داشت: آیین نامه های اجرایی مواد 1 و 32 نهایی شده و از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به دولت ارسال شده و در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است.
وی همچنین اضافه کرد، پیش نویس آیین نامه های مواد 24، 45، 46، 50، 54،72، 20، 49 و 59 نیز در معاونت تعاون و امور اجتماعی نهایی شده و جهت ارائه به هیات دولت به معاونت حقوقی ارسال شده است تا مورد بررسی قرار گیرد.
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