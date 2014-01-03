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۱۳ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۴۸

پیش نویس آیین نامه های اجرایی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تدوين شد

پیش نویس آیین نامه های اجرایی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران تدوين شد

مشاور معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهيد از اتمام پیش نویس آیین نامه های اجرایی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، علي بهشتی گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده در معاونت تعاون و امور اجتماعی بنیاد، تا پایان دی ماه سال 92 تمامي آیین نامه های اجرایی مرتبط با این معاونت نهایی شده و به معاونت حقوقی و امور مجلس ارجاع داده می شود تا از این معاونت به دولت ارسال شود.
 
وی ساز و کار تهیه پیش نویس این آیین نامه ها را به شرح زیر عنوان کرد:
  • تهیه پیش نویس اولیه هر آیین نامه در حوزه تخصصی یا ادارات کل مربوطه
  • بررسی این پیش نویس در کارگروهی متشکل از مشاوران معاونت، مدیران کل مربوطه و مدیران حوزه "صف" سازمان به اقتضای موضوع
  • بررسی در شورای مدیران معاونت تعاون و امور اجتماعی و سپس ارجاع به معاونت حقوقی
  • بررسی نهایی آیین نامه های ذکر شده در معاونت حقوقی با دیگر سازمان های مسئول تدوین آیین نامه ها و سپس ارسال به هیات دولت
مشاور معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد اظهار داشت: آیین نامه های اجرایی مواد 1 و 32 نهایی شده و از طریق معاونت حقوقی و امور مجلس به دولت ارسال شده و در کمیسیون اجتماعی دولت در حال بررسی است.
 
وی همچنین اضافه کرد، پیش نویس آیین نامه های مواد 24، 45، 46، 50، 54،72، 20، 49 و 59 نیز در معاونت تعاون و امور اجتماعی نهایی شده و جهت ارائه به هیات دولت به معاونت حقوقی ارسال شده است تا مورد بررسی قرار گیرد.
کد مطلب 2206793

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