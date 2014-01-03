به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید مرتضی محمودی در خطبه‌های نماز جمعه ورامین اظهار داشت: قرآن حجت کبری خداوند در دستان امت اسلامی است، قرآن تمام حروف و آیاتش از جانب خداوند آمده و بر اساس روایات اسلامی، همین قران در روز قیامت با بهترین صورت محشور شده و خداوند با قرآن سخن می‌گوید و در حقیقت قرآن حجت خداوند در دنیا و آخرت است.

قرآن کریم امانت الهی در دست بشر است

امام جمعه ورامین افزود: نباید قرآن منحصر به خواندن و حفظ آن شود بلکه همه اینها مقدمه برای عمل کردن به دستورات قرآن است و باید از شر شیطان و هوای نفس به خدا پناه ببریم و بخواهیم كه ما را به صراط مستقیم هدایت كند و قلب ما را با نور قرآن روشن كند تا به دنیای تاریكی‌ها و چاه‌ها و... دچار نگردیم و وسیله ما در این راه و برای نزدیكی به ذات اقدس باری‌تعالی قرآن و عترت است.

وی ادامه داد: نبی مکرم اسلام برای ترویج قرآن کریم مورد شدیدترین ظلم‌ها قرار گرفتند و مصائب و رنج‌های بسیاری را متحمل شدند و امروز این مصحف شریف امانتی الهی است که در دست بشر قرار گرفته است.

محمودی اضافه کرد: اسلام دین الهی و قرآن کتاب خداوند است و مردم مخیر هستند که به این دین ایمان بیاورند و زور و اجباری وجود ندارد اما قرآن بیان داشته که ما برای ستمکاران آتشی را فراهم کردیم که این آتش آنان را مانند خیمه ای فراخواهد گرفت و وقتی که آب طلب می کنند، انقدر داغ است که صورت را بریان خواهد کرد و بد تکیه گاهی است و این عذاب متعلق به کسانی است که فقط چشم به دنیا دوخته‌اند.

این مسئول عنوان کرد: نقطه مقابل این افراد مومنین هستند که در جنات و باغهای پر از میوه خواهند بود و زندگی آرامی را خواهند داشت و همه این سخنان در قرآن کریم ذکر شده است و هیچ خدشه ای بر آن وارد نیست، پس نباید غفلت کنیم، امام زمان(عج) از حال بندگان خدا غافل نیست و هر هفته اعمال انسان ها را بررسی می کنند و امروز باید همه به فکر فردا باشیم و نباید شیطان با وسوسه های خود ما را فریب دهد.

وقف از اعمال حسنه خداوند است

خطیب نماز جمعه ورامین در خطبه دوم با اشاره به هفته وقف بیان داشت: وقف یکی از اعمال حسنه است و در زمان های گذشته پدران واجداد ما عقاید محکم تری نسبت به وقف داشتند، متأسفانه در زمان رضا شاه اوقاف مورد تصرف قرار گرفت و بسیاری از موقوفات از بین رفت، به همین خاطر برخی موقوفات دارای سند موقوفی نیست.

وی افزود: امروز رغبت و میلی دوباره پیدا شده است و مردم به این سنت اهتمام ویژ ای دارند و باید هر انسانی، ثلث اموال خود را که دارای آثار همیشگی است را وقف کرده و زمانی که چشم از دنیا فرو ببندد متوجه می شود که چه کار نیکی را انجام داده است.



بهترین عبادت کثرت تفکر درباره خداوند است

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین سپس به شهادت امام مجتبی(ع) و امام رضا(ع) اشاره کرده و اظهار داشت: امام رضا(ع) در 11 ذی القعده سال 148 هجری قمری در مدینه به دنیا آمدند و اسم مبارکشان علی است و لقب رضا از سوی خداوند متعال به ایشان اعطا گردید، زیرا در بین ائمه اطهار، امام رضا(ع) از جمله ائمه‌ای است که تمام فرق اسلامی به ایشان ارادت داشتند و امام هشتم در سال 203 هجری در سن 55 سالگی به دست مأمون عباسی به شهادت رسیدند.

این کارشناس مذهبی ادامه داد: امام رضا(ع) می فرمایند که بهترین عبادت، کثرت تفکر درباره خداوند است، اگر انسان خداوند را خوب عبادت کرد، همان دو رکعت نماز انسان را به بهشت هدایت می کند و باید توجه داشت که چندین چشم بر اعمال ما نظارت کرده و در روز قیامت شهادت خواهند داد و همین اعضای بدن انسان در روز جزا به نیکی و بدی انسان گواهی می دهند.

10 دی 1357 نقطه عطف تاریخ ورامین است

رییس شورای فرهنگ عمومی ورامین سپس به حادثه دهم دیماه 1357 اشاره کرد و اظهار داشت: دهم دیماه 1357 را باید نقطه عطفی در تاریخ ورامین محسوب کرد، زیرا در این روز سه نفر از مبارزین انقلابی این منطقه به نام های شهیدان حسن کریمی، محمد حسین شیرازی و مسعود میرزایی در حمله نیروهای رژیم پهلوی به راهپیمایی کنندگان ورامینی به شهادت رسیدند.

محمودی تأکید کرد: در دهم دیماه 1357، مردم ورامین با بستن مغازه ها و بازار و تعطیل کردن مدارس، اقدامات رژیم پهلوی در سرکوب مردم را محکوم کرده و با حرکت در خیابان های شهر ورامین بر ضد رژیم پهلوی شعار دادند.

وی ادامه داد: امروز به برکت مقاومت ملت ایران، کشور در اوج عزت و اقتدار است، در گذشته ایران برده آمریکا بود اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی همه از این کشور به عظمت یاد می کنند و باید قدر این نعمت را دانست.

رییس ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر ورامین اضافه کرد:‌ خداوند به ما منت نهاد تا انقلاب اسلامی ایران به پیروزی برسد و باید دانست که با وجود مشکلات اقتصادی، اکنون ملت ایران در بهشت به سر می برند و این حرف را کسی می زند که هم دوران رضا شاه و پسرش و هم دوران انقلاب اسلامی را درک کرده است و امروز جهان به یک چشم عظمت و اقتدار به این کشور نگاه می کند و این به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی است.

فتنه گران به ارزشهای اسلامی توهین کردند

محمودی سپس به حضور مردم ورامین در مقابل بیت رهبری اشاره کرد و بیان داشت: فتنه گران هتک حرمت کرده و به ارزشهای اسلامی توهین کردند اما باز هم مردم ورامین در مقابل بیت رهبری حضور پیدا کرده و طومار فتنه گران را در هم پیچیدند و این فتنه نشان داد که هیچگاه حق از بین رفتنی نیست.

این مسئول افزود: حماسه عظیم 9 دى را مى‌‏توان تجدید پیمان دوباره ملت بزرگ و انقلابى ایران با آرمان‌‏ها و ارزش‌هاى‏ انقلابى دانست که به اعتراف بسیارى از محافل سیاسی و رسانه‏‌هاى غربی تا سال‏ها انقلاب اسلامى و نظام بر آمده از آن ‏را بیمه ساخت.