وقف دو میلیاردی مردم ورامین در 9 ماهه نخست سال 92

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سیدی که به مناسبت هفته وقف سخنران قبل از خطبه‌های نماز جمعه ورامین بود، اظهار داشت: مسأله وقف مربوط به آیین اسلام نیست بلکه در آیین های دیگر نیز وقف وجود داشته و مردم اموالی را در کارهای خیر صرف می‌کردند.



رییس اداره اوقاف و امور خیریه ورامین افزود: امروز موسساتی بزرگی در سراسر جهان به عنوان موقوفات ثبت شده و متولیان امر وقف به نیات واقفین عمل می کنند اما در دین مبین اسلام، اولین واقف پیغمبر خاتم بود.



وی ادامه داد: موقوفات فراوانی از نبی مکرم اسلام ثبت شده و به تبعیت از پیامبر، حضرت زهرا(س) و حضرت علی(ع) موقوفاتی را ثبت کرده به طوری که امام اول شیعیان بیش از 19 موقوفه را در راه خیر وقف کرده اند و نام مولای متقیان پس از 14 قرن بر تارک این موقوفات می درخشد.



سیدی اضافه کرد: امام علی(ع) در ذیل یکی از وقف نامه هایش انگیزه خود برای وقف امور خیریه را اینگونه بیان می کنند که این وقف را انجام می دهم تا از عذاب نار دور شده و به بهشت نزدیک شوم به همین خاطر نزدیکی به خداوند در همه موقوفات امام علی(ع) دیده شده است.



این مسئول عنوان کرد: ائمه معصومین(ع) نیز به این سنت الهی توجه خاصی داشته و همانطور که شنیده‌اید امام حسین(ع) وقتی به کربلا وارد شدند زمین کربلا را به نیت زوار خود خریداری و وقف کرد.



ثبت 14 موقوفه جدید در نه ماه اول سال 1392



سیدی یادآور شد: قدیمی‌ترین موقوفه ورامین مربوط به 1231 هجری است و نیت این وقف نیز روشنایی صحن و صحرای مولای متقیان حضرت علی(ع) است و جدیدترین وقف نامه تا ساعات دیگر توسط نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان ورامین امضا خواهد شد.

وی گفت: در نه ماهه سال 1392، برخلاف تبلیغات سوئی که صورت می‌گیرد، 14 وقف جدید صورت گرفته که ارزش ریالی آن بالغ بر 2 میلیارد تومان بوده است، خوشبختانه مردم دین دار و ولایتمدار ورامین هنوز شعله های محبتشان نسبت به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت فروزان است که انشاالله تا پایان سال این تعداد افزایش خواهد یافت.

سیدی افزود: یکی از مهمترین وظایف اداره اوقاف و امور خیریه، حفظ و حراست از موقوفات و مصرف درست وقف در جای خود می باشد که در این زمینه نهایت تلاش توسط کارمندان این اداره صورت گرفته است.

4 میلیون هکتار زمین موقوفه سند مالکیت دریافت کرده اند

رییس اداره اوقاف و امور خیریه ورامین ادامه داد: با همکاری نزدیکی که با اداره ثبت داشتیم 4 میلیون هکتار از اراضی موقوفه سند مالکیت دریافت کرده اند که در استان بی نظیر است.

وی اضافه کرد: دو هزار هکتار از زمین هایی که با نهادهای دیگر مورد اختلاف بود مورد حل و فصل قرار گرفت و وقفیت آن تثبیت و دو هزار هکتار به موقوفات بازگشت و در راستای عمل امینانه واقفین عمل خواهد شد.

سیدی عنوان کرد: موقوفه دیگری نیز مورد تعرض خانواده ای قرار گرفته بود و بیست و دوسال پرونده آن در دادگاه باز بود که با تلاش واحد حقوقی، متعرضین خلع ید شده و در روزهای آینده این حکم اجرا خواهد شد و اراضی بیش از 40 هزار متری به موقوفات شهرستان اضافه خواهد شد.

وجود 51 امامزاده در ورامین

وی بیان داشت: یکی دیگر از وظایف اداره اوقاف و امور خیریه، توجه به امامزادگان واجب التعظیم است، در ورامین 51 امامزاده وجود دارد که از این تعداد،در 18 امامزاده فعالیت عمرانی در حال انجام است و بالغ بر 11 هزار متر فعالیت عمرانی توسط هیئت امنای امامزادگان در حال انجام می باشد.

این مسئول تأکید کرد: خیرین بقعه ساز در بحث بازسازی امامزادگان کمک های فراوانی به اداره اوقاف کرده اند و بالغ بر 800 میلیون تومان کمک های مردمی برای امامزادگان جمع آوری شده است که رقم بسیار خوبی خواهد بود.

وی یادآور شد: امام خمینی می فرمایند که مردم باید در جوار امامزادگان آرامش داشته باشند و این وظیفه اداره اوقاف است که فضا را مهیا کرده تا مردم در کنار بقاع متبرکه امنیت و آسایش کافی داشته باشند.

رییس اداره اوقاف و امور خیریه ورامین گفت: امسال شرکت کنندگان در مسابقات قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشته است، به طوری که در سال گذشته 500 نفر در مسابقات حضور داشتند که این میزان اکنون به بیش از 10 هزار نفر افزایش یافته است.

سیدی افزود: بالغ بر 2200 نفر در طرح حفظ قرآن در کلاسهای زیر نظر اوقاف و امور خیریه شرکت می کنند و در آینده نه چندان دور مردم ورامین شاهد حضور پررنگ حافظان نوجوان و جوان در محافل خواهند بود.

وی در پایان از مردم ورامین خواست تا نسبت به احیای سنت وقف بیش از پیش تلاش کرده و در جهت امور قرانی موقوفات بیشتری را انجام دهند.