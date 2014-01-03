  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱۳ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۵۶

پارسا در گفتگو با مهر:

پرواز زاهدان- مشهد با 8 ساعت تاخیر انجام می‌شود

پرواز زاهدان- مشهد با 8 ساعت تاخیر انجام می‌شود

زاهدان-خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی فرودگاه بین‌المللی زاهدان گفت: پرواز زاهدان به مقصد مشهد به دلیل اشکال فنی با 8 ساعت تاخیر انجام می شود.

حمید رضا پارسا در گفتگو با مهر اظهار داشت: پرواز زاهدان-مشهد به شماره 567 متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان که مقرر بود ساعت 9 و 45 دقیقه صبح جمعه فرودگاه بین المللی زاهدان را به مقصد مشهد مقدس ترک کند به دلیل نقص فنی از ادامه پرواز باز ماند.

وی افزود: در این راستا با پیگیری بعمل آمده نسبت به جایگزینی پروازدیگری به منظورانتقال مسافران زاهدانی به مشهد مقدس با همکاری مسئولان شرکت هواپیمایی آسمان در استان و تهران اقدام شده است.

پارسا با بیان اینکه به دلیل ایجاد تاخیر ناشی از نقص فنی نسبت به پذیرایی لازم از مسافران این پرواز در سالن ترانزیت اقدام شده است ادامه داد: با ورود پرواز جایگزین به فرودگاه بین المللی زاهدان مسافران گرامی می توانند در ساعت 18و 15 دقیقه عصر امروز به سفر خود ادامه دهند.

وی همچنین از مسافران این پرواز خواست تا به منظور انجام تشریفات قانونی در ساعت 16 و 30 دقیقه امروز در فرودگاه بین المللی زاهدان حضور یابند.

کد مطلب 2206816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها