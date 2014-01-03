حمید رضا پارسا در گفتگو با مهر اظهار داشت: پرواز زاهدان-مشهد به شماره 567 متعلق به شرکت هواپیمایی آسمان که مقرر بود ساعت 9 و 45 دقیقه صبح جمعه فرودگاه بین المللی زاهدان را به مقصد مشهد مقدس ترک کند به دلیل نقص فنی از ادامه پرواز باز ماند.

وی افزود: در این راستا با پیگیری بعمل آمده نسبت به جایگزینی پروازدیگری به منظورانتقال مسافران زاهدانی به مشهد مقدس با همکاری مسئولان شرکت هواپیمایی آسمان در استان و تهران اقدام شده است.

پارسا با بیان اینکه به دلیل ایجاد تاخیر ناشی از نقص فنی نسبت به پذیرایی لازم از مسافران این پرواز در سالن ترانزیت اقدام شده است ادامه داد: با ورود پرواز جایگزین به فرودگاه بین المللی زاهدان مسافران گرامی می توانند در ساعت 18و 15 دقیقه عصر امروز به سفر خود ادامه دهند.

وی همچنین از مسافران این پرواز خواست تا به منظور انجام تشریفات قانونی در ساعت 16 و 30 دقیقه امروز در فرودگاه بین المللی زاهدان حضور یابند.