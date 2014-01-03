فتنه دشمنان پایانی ندارد/ تذکر امام جمعه کرج به مسئولان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدمهدی حسینی همدانی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرج با اشاره به حوادث سال 88 اظهار داشت: ملت هوشیار ایران از فتنه آن سال با موفقیت عبور کردند اما باید بدانیم فتنه دشمنان هیچگاه نه تنها از بین نمی رود بلکه توسعه نیز می یابد؛ بنابر این باید آگاه باشیم که فتنه بعدی سخت تر و پیچیده تر است.



وی گفت: دشمن همواره درصدد ضربه زدن به نظام اسلامی است و هیچ گاه نیز بیکار ننشسته است و متاسفانه برخی افراد در داخل کشور ناخواسته آب به آسیاب دشمن ریخته و با آنها همسو شده اند و برای آنها فعالیت می کنند.

حجت الاسلام حسینی همدانی تصریح کرد: دشمن همواره برای ایجاد فتنه های جدید تلاش می کند و ما باید همواره آمادگی مقابله با فتنه ها را در خود حفظ کنیم.

وی با اشاره به شروع برخی حرکات جدید از سوی دشمنان در کشور گفت: هر چند با انتخابات جدید فاصله داریم ولی هم اکنون حرکاتی در کشور دیده می شود و هرچه به جلو برویم حق و باطل به هم نزدیکتر شده و تشخیص آنها از هم سخت تر خواهد شد.



حجت الاسلام حسینی همدانی با بیان اینکه در عصر غیبت حق و باطل به هم آمیخته می شوند، گفت: در این حالت دیگر تشخص حق از باطل کاری دشوار خواهد بود و قابل شناسایی نیست و برخی از شیعیان به همین دلیل دینشان را از دست می دهند و آنچه که به ثبات در مسیر حق کمک می کند همان تقوا است.

امام راحل اسلام را نجات دهنده شوروری دانست



وی در ادامه به سالروز پیام امام راحل (ره) به گورباچف اشاره کرد و افزود: نامه امام خمینی(ره) به گورباچف آثار ماندگاری داشت که نشان از قدرت روحی بالای ایشان داشت، نامه ای که توحید به خدا، عرفان، عالم ملکوت و حقایق عالم بقا و همچنین آینده شوروی را نشان می داد.



حسینی همدانی ادامه داد: در این نامه امام راحل(ره) به گورباچف فرمودند که اسلام می تواند خلاء معنوی شوروی را برطرف کند و اسلام را نجات دهنده شوروی دانستند.

زنان کرامتی را خدا به آنها داده ارزان نفروشند



امام جمعه کرج در بخشی دیگر از سخنانش با اشاره به واقعه 17 دی سال 1314 گفت: 17 دی ماه سالروز اتفاق ننگینی در 88 سال قبل یعنی قانون کشف حجاب است، سندی که توسط استعمار پیر به امضا رسید و مظهر تمدن و تجدد در دوره رضاشاه قرار گرفت.



وی افزو: آنها با کشف حجاب خواستند بی عفتی را به عنوان تمدن به خورد مردم بدهندد و با الفاظ شیرین هویت مردم را از بین ببرند؛ این معنای تهاجم فرهنگی است.

حجت الاسلام حسینی همدانی با تاکید بر اینکه بنای غرب تحقیر ملت ها و از بین بردن کرامت انسانی است، ادامه داد: برخی مردان به اسم آزادی زن را بزک و در جامعه رهایش کردند در صورتی که از این آزادی خود بهره بردند.



وی تاکید کرد: زنان باید بدانند که عفت و آرامش اخلاقی در جامعه به دست آنان است و کرامتی را که خدا به آنها داده را ارزان نفروشند.

19 دی 56 نقطه عطف پیروزی انقلاب اسلامی است



نمابنده ولی فقیه در استان البرز در ادامه با گرامیداشت قیام مردم قم در 19 دی ماه اظهار داشت: 19 دی ماه به عنوان نقطه عطفی در تاریخ نهضت اسلامی به شمار می آید و امواج انقلاب پس از این رویداد توسعه پیدا کرد و انقلاب به ثمر رسید.

وی بازگویی حوادث منجر به پیروزی انقلاب برای جوانان را ضروری دانسشت و گفت: نوجوانان و جوانان باید برانند که برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی چه مشقتهایی کشیده، چه رنجها برده شده و چه خونهایی ریخته شده است.

تذکر امام جمعه کرج به مسئولان



حجت الاسلام حسینی همدانی در پایان به خانواده های کسته شدگان تصادف اتوبوس زائران هشتگرد به مشهد تسلیت و در تذکری خطاب به مسئولان گفت: مسئولان بدانند که مسئولیت ها عمر کوتاهی دارد و باید از این فرصت کوتاه برای خدمت به مردم و ارتقای بخش های مختلف جامعه استفاده کنند.

وی گفت: حادثه تلخی که برای زائران حرم علی ابن موسی الرضا (ع) اتفاق افتاد دل همه مردم را به درد آورد.