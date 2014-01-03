به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا حسا‌م‌الدين مجتهدي ظهر امروز در خطبه‌هاي نماز جمعه سنندج اظهار داشت: مشاركت و حضور اقشار مختلف مردم در برنامه‌هاي ويژه ماه مبارك ربيع الاول ضروري است و به همين دليل انتظار مي رود كه اين مهم در استان كردستان به صورت ويژه مورد توجه قرار گيرد.

وي با اشاره به جايگاه و اهميت ماه ربيع الاول و ميلاد حضرت محمد(ص) گفت: يكي از بالاترين نعمت‌ها براي ما مسلمانان اين است كه امت حضرت محمد(ص) هستيم و به همين دليل بايد با برگزاري ويژه برنامه هاي متنوع و با حضور اقشار مختلف مردم مناسبت اين ماه عزيز كه همان ميلاد حضرت رسول اكرم(ص) است نيز گرامي داشته شود.

نماينده مردم كردستان در مجلس خبرگان رهبري ادامه داد: نشان دادن وحدت و برادري در بين مسلمانان در عصر حاضر ضروري است و در شرايطي كه دشمن از هر فرصتي براي ايجاد تفرقه در بين مسلمانان استفاده مي كند ما بايد وحدت و برادري خود را حفظ كرده و در راستاي نمايش اين مهم گام برداريم.

وي با بيان اينكه حضور قشرهاي جوان و نوجوانان در برنامه‌ها و مناسبت‌هاي ديني و مذهبي از اهميت ويژه اي برخوردار است، بيان كرد: وقتي كه ما در صف‌هاي نماز جمعه سنندج شاهد حضور پرشور نوجوان و جوان هستيم، به آن مي باليم ولي بايد زمينه براي حضور اين عزيزان در ساير مناسبت‌هاي ديني و مذهبي نيز فراهم شود چرا كه دشمن تمامي برنامه‌ريزي خود را بر روي هجمه عليه جوانان قرار داده است.

ماموستا مجتهدي در بخش ديگري از سخنان خود در خطبه هاي امروز نماز جمعه سنندج عنوان كرد: تسهيل شرايط براي زندگي هر چه بهتر جوانان در سطح جامعه يك نياز لازم و ضروري است و به همين دليل همه مديران و مسئولان بايد با دقت و جديت بيشتري در اين زمينه گام هاي اساسي و رو به جلو بردارند.

وي امر ازدواج جوانان را يك مسئله بسيار مهم عنوان كرد و افزود: تسهيل در امر ازدواج جوانان نيازمند فرهنگ سازي در بين خانواده هاست كه متاسفانه طي چند سال اخير موضوع مهريه يكي از دلايل اصلي افزايش سن ازدواج در كشور ما شده است و به همين دليل بايد در اين بخش مردم انتظارات خود را كاهش دهند.

امام جمعه سنندج يادآور شد: ما به عنوان مسلمان بايد با الگو گرفتن از رسول خدا و ساير بزرگان دين مبين اسلام در زمينه تعيين مهريه حركت كنيم و همه بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه مهريه بالا به هيچ عنوان ضامن داشتن زندگي خوب و موفق نيست و انتظار مي رود كه اقشار مختلف مردم به ويژه در استان كردستان به اين مهم توجه داشته باشند.