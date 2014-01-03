به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی در خطبه‌هاي اين هفته نمازجمعه ابركوه با اشاره به مذاکرات کارشناسان ایران با گروه 1+5 در هفته گذشته اظهار داشت: به خاطر زیاده خواهی ها و اعمال خوی استکباری آمریکا، نتیجه‌ای مطلوب حاصل نشد و واقعیت این است که سردمداران کاخ سفید در آمریکا دچار حماقت و جهل مزمن شده اند و بدون شناخت صحیح از جوهره ملت ایران می‌خواهند در جمع گروه 1+5 کدخدايی کنند.

وی ادامه داد: به همين دليل با نیت پلید خود در رابطه با توافقنامه و مذاکرات ژنو، ادبیات سخیف و توهین آمیزی را نسبت به ملت ایران به کار می‌برند، سخنانی که غیر مسئولانه و به دور از منطق سیاسی و دیپلماسی است و هشدار مقام معظم رهبرى و امام راحلمان را تداعی می‌کند که هر ملتی که به آمریکا اعتماد کرد، ضربه خورد.

حسینی افزود: مهم برای آمریکا حمایت بی چون و چرا از اسرائیل است که حتی حاضر است از مصالح و منافع خودش هم به نفع اسرائیل كوتاه بیاید.

وی با اشاره به 15 دی سالروز سفر مقام معظم رهبری به ابرکوه در سال 86 گفت: سفر مقام معظم رهبرى به ابرکوه بعد از سفر پر افتخار ثامن الحج (ع) به این شهرستان که در سال 195 هجری شمسی صورت گرفت، دومین سفر معنویت بخش ولایت امر مسلمین به شهرستانی است که به فرموده مقام معظم رهبرى، "منطقه ابركوه، منطقه كويرى و يكى از مناطق نامدار و با نشان اين كشور است".

حسینی گفت: یاد و خاطره این سفر و برکات آن هیچگاه از ذهن مردم شهرستان از یاد نمی‌رود.

خطیب جمعه ابرکوه با اشاره به 17 دی ماه سالروز توطئه ننگ آور کشف حجاب به دستور استعمارگران و با اجرای رضا خان در سال 1314 اظهار داشت: توطئه کشف حجاب در جهان اسلام با هدف هویت زدايی از مسلمانان صورت گرفت و این نقشه در ایران توسط رضاخان قلدر و در ترکیه توسط همتایش آتاتورک انجام گرفت تا رفته رفته فرهنگ پوچ و بی هویت غربی را جایگزین فرهنگی دینی در کشور کنند.

غرب فاضلاب مدرنيته را به منطقه خاورميانه ارسال كرده است

وی افزود: آنها به نام مدرنیته کردن کشورها و ملتها، علم و ابتکار و صنعت و پیشرفت و اختراعات را برای خودشان گزینه کرده اند و فاضلاب مدرنیته را به منطقه فرستادند و اولین ارمغان آنها ابتذال فرهنگی، ترویج فرهنگ برهنگی و ترویج کالاهای آرایشی ومصرفی و پس مانده بود.

حسینی ادامه داد: حکومت 50 ساله پهلوی، ماموریت خود را در ترویج خودنمايی و بی هویت کردن زنان انجام داد و سعی کردند زن ایرانی را از دایره عفاف و حجاب بیرون کنند.

وی ادامه داد: به فرموده مقام معظم رهبرى، یکی از جنایات بزرگ رژیم طاغوت پهلوی همین مسئله 17 دی است که کشف حجاب کرد و فاصله ای را که در اسلام میان دو جنس برای سلامت زن و مرد و برای سلامت جامعه است از بین برد تا همان بلايی را که بر سر زن در جوامع غربی آمده بر سر زن مسلمان ایرانی بیاورند و این اقدام را با چماق رضاخان انجام داد.

حسینی خاطرنشان کرد: مسئله کشف حجاب در کشور پدیده خودجوش داخلی نبود بلکه محرک خارجی داشت و ناشی از فرهنگ غربی با عنوان تجددخواهی بود و ویروس تجددخواهی است که بدنه معنوی زندگی طیفی از مردم را نابود کرده و افکار و سبک زندگی غربی ر ابه خورد ما داده است.

اشاره به قیام 19 دی بخش دیگری از سخنان خطیب جمعه ابرکوه را تشکیل می داد.