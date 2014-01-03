به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث‌الدین طه محمدی در خطبه‌های نماز جمعه شهر همدان عنوان کرد: ساخت مصلی شهر همدان در فاز اول در حال اجرا است و دولت دکتر احمدی نژاد 10 میلیارد تومان به ساخت آن کمک کرد و استاندار جدید نیز قول کمک مالی به این مجموعه را داده است.

وی ادامه داد: مصلی نماز جمعه همدان در خاورمیانه بی نظیر است و همزمان 40 هزار نفر می توانند در زیر یک سقف اقامه نماز کنند واز این رو همه ارگان ها وظیفه دارند به ساخت مصلی نماز جمعه همدان کمک کنند و اکنون در کشور 700 نماز جمعه برگزار میشود.

قبل از انقلاب اسلامی بسیاری از موقوفات کشور تصرف شد

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه همدان با اشاره به اینکه وقف مانند قلکی است که بهترین سرمایه را برای فرد نگه داری می کند، اذعان داشت: قبل از انقلاب اسلامی بسیاری از موقوفات کشور تصرف شد و اگر فرمان امام راحل مبنی براحیا این سنت نبود اکنون دیگر وقفی در کشور وجود نداشت تا مورد استفاده قرار گیرد.

آیت‌الله محمدی اظهار داشت: وقف عملی است که خیر برکت را در دنیا وـآخرت به همراه دارد و اگر مساتاجرین وقوف در کشور اجاره بهای واقعی آن را بپردازند بدون شک در ایران فقیری وجود نخواهد داشت و پایمال کنندگان حقوق موقوفات مدیون خدای متعال هستند.

وی با اشاره به اینکه وقف ترویج دین خداست عنوان کرد: هشت میلیارد و 800 میلون کره مانند زمین توسط ستاره شناسان در عالم تا کنون کشف شده است و هیچ یک از آفریده‌های الهی قابل مقایسه با یکدیگر نیستند چرا که هر یک آیینه یکی از صفات الهی هستند.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه همدان اظهار داشت: انسان آیینه تمام نمای ذات الهی است و در بین مخلوقات خداوند تنها انسان است که این حسن را دارست اما انسانها نه تنها قدر خود را نمی دانند و خود را نمی شناسند بلکه قدر قدرت الهی و شکر گذاری او را نیز به اندازه کافی به جای نمی آورند.

برگزاری کنگره باباطاهر

آیت الله محمدی باتاکید بر لزوم برگزاری کنگره ای عظیم در شعن باباطاهر همدانی، افزود: وی فرد عارفی بود که اشعار دلسوخته ای دارد.

وی با اشاره به احادیثی که بر لزوم ازدواج تاکید داشتند، افزود: دو رکعت نماز فرد متاهل با نماز یک عمر نماز فرد ی که ازدواج نکرده است برابری می‌کند و یکی از مشکلات کشور ایران الگو گیری غلط از کشور های غربی است.

نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه همدان ادامه داد: هم اکنون در جامعه آمار ازدواج در حال پایین آمدن است و آمار طلاق در حال رشد و این به این دلیل است که معیارهای خوب زندگی را فراموش کرده ایم و باید راه انسانیت وتقوا را برای سعادت به پیش بگیریم.

آیت االله محمدی با تاکید براینکه فرزند صالح بوی بهشتی دارد، ادامه داد: 32 درصد از خانواده های ایرانی یک فرزند دارند ویا هنور فرزندی ندارند و جلو گیری از ازدیاد نسل در کشور یکی از مسائل سیاسی است.

وی اذعان داشت: باید بار دیگر اقدام به باز خوانی اسلام کنیم و نباید از فرامین دشمنان پیروی کرد.

در حاشیه نماز جمعه همدان همچنیت حجت الاسلام علي اسماعیلی مدیر حج وزیارت استان به مدت دو سال به سمت مسئولیت ستاد اقامه نماز جمعه شهر همدان منصوب و از خدمات علي اكبر فامیل روحانی مسئول سابق این ستاد تقدیر شد.