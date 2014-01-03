به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر محسن‌زاده در خطبه‌های این هفته نمازجمعه صفادشت با تاکید بر رعایت تقوای الهی از سوی مردم و مسئولان، با اشاره به مذاکرات سابقه دار ایران با کشورهای موسوم به گروه 1+5 اظهار داشت: این مذاکرات با آغاز به کار دولت یازدهم که رهبری هم از آن به عنوان نرمش قهرمانانه یاد کردند، شکل جدی‌تری به خود گرفت و منجر به امضای سندی موسوم به توافق‌نامه ژنو شد.

وی افزود: بعضی دولت های مذاکره کننده تمایل چندانی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات فوق ندارند، نگاهی به رفتارهای بعضی مقامات فرانسوی و آمریکایی مؤید این ادعاست.

خطیب نمازجمعه صفادشت شهرستان ملارد، حمایت از مواضع صهیونیست‌ها و تأمین خواسته‌های آنان را نکته مشترک بین عملکرد بعضی مقامات کشورهای موسوم به گروه 1+5 در مذاکرات ژنو دانست و ادامه داد: رژیم صهیونیستی منافع خود را در متشنج بودن منطقه خاورمیانه می داند و مایل نیست موضوع هسته‌ای ایران در چارچوب مقررات بین المللی به نتیجه برسد.

نماینده ولی فقیه در صفادشت شهرستان ملارد عنوان کرد: مقامات فرانسوی تحت تاثیر رژیم صهیونیستی تا مرز به بن بست رساندن مذاکرات پیش رفتند و چون به مقصودشان نرسیدند، مقامات آمریکایی به ویژه باراک اوباما رئیس جمهور و جان کری در پروسه زمانی قبل و بعد از مذاکرات مامور به انجام این مقصود شدند.

وی، سفرهای مکرر مقامات فرانسوی و آمریکایی در هفته‌های اخیر به سرزمین‌های اشغالی و گزارش دهی آنان به سردمداران رژیم صهیونیست را ماموریت جدید از سوی صهیونیست ها برای به شکست کشاندن این مذاکرات بیان کرد.

محسن‌زاده در ادامه گفت: دولت آمریکا با قرار دادن اسامی 19 فرد و شرکت در فهرست سیاه تحریمی، توافق نامه هسته ای با ایران را که یک ماه از آن نمی گذرد نقض کرد، این در حالیست که کارشناسان مرکز پژوهش های کنگره آمریکا در گزارشات خود هیچ نشانی از تسلیحاتی بودن فعالیت غنی سازی ایران نیافته اند.

امام جمعه صفادشت شهرستان ملارذ افزود: اگر غربی ها به چنین رویکردی ادامه دهند، مطمئنا جمهوری اسلامی ایران در رویکرد خود نسبت به توافق نامه تجدید نظر خواهد کرد و این بی اعتمادی ادامه روند مذاکرات را با چالش و مشکل روبه رو می کند.

وی غنی سازی را از حقوق ملت ایران دانست و اینکه نباید به معامله گذاشته شود، در این ارتباط دو موضوع دفاع از حقوق هسته‌ای و عدم عقب نشینی از آن را مطرح کرد و بیان داشت: رهبر معظم انقلاب هم ایستادگی در برابر زیاده طلبی های دشمن را خواستار شده اند.

این مسئول یادآور شد: بیش از 200 نماینده مجلس شورای اسلامی در واکنش به زیاده خواهی آمریکا و تحریم های جدید، طرح غنی‌سازی 60 درصدی اورانیوم را امضا کردند، طرح مذکور و ساخت سانتریفوژ های پیشرفته پاسخی مثبت به خواست مردم و زیاده خواهی آمریکا است.

امام جمعه صفادشت در ادامه خطبه دوم به 17 دی ماه سال 1314 هجری شمسی مصادف با فرمان کشف حجاب به دستور رضاخان میرپنج اشاره کرد و گفت: در این روز رضاشاه به همراه ملکه پهلوی و دختران خود برای نخستین بار در حالی که چادر بر سر نداشتند به دانش سرای دختران می رود و در ان گرد همایی سخنرانی می کند.

وی عنوان کرد: کشف حجاب و تغییر فرم لباس یک اندیشه مستقل حکومتی نبود که توسط رضاشاه اتخاذ شده باشد بلکه یک برنامه هماهنگ استعماری محسوب می‌شود، مجریان این طرح در ترکیه کمال آتاتورک، در ایران رضاخان و در افغانستان امان الله خان بود و هر یک به شیوه خاصی برنامه‌های اندیشه استعماری را به پیش بردند.