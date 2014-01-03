به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مجتهد شبستری در خطبه های نماز جمعه امروز تبریز با بیان این مطلب اظهار داشت: بتازگی طرحی در مجلس شورای اسلامی و با امضای بیش از 200 تن از نمایندگان در پاسخگویی به زیاده خواهی ها و کارشکنی های دولت های غربی بویژه آمریکا و فرانسه مبنی بر تحریم‌های جدید مطرح شده است که در صورت تصویب دولت را ملزم به غنی سازی اورانیوم با غنای دست کم 60 درصد می کند.

خطیب نماز جمعه تبریز با اشاره به اذعان سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و حتی مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا بر صلح آمیز بودن فعالیت‌های هست‌ای جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته از سوی همین سازمان های غربی بیش از 96 درصد ملت ایران خواستار ادامه فعالیت های هسته ای حتی با وجود افزایش تحریم ها هستند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: غرب نیز بخوبی از تمام این خواسته های حق ملت ایران آگاه است با این وجود کشورهایی چون آمریکا و فرانسه بدلیل سرسپردگی به رژیم منحوس و جعلی اسراییل در مسیر گفتگوهای هسته ای کارشکنی می کنند اما باید بدانند که این اقدامات و تحریم های جدید نه تنها ملت و مسولان جمهوری اسلامی ایران را از خواسته های خود منصرف نمی سازد بلکه آنها را در تداوم مسیر دستیابی به پیشرفت های علمی بیشتر و فعالیت های هسته ای مصمم تر می کند.

آیت الله مجتهد شبستری در بخش دیگری از سخنان خود به گرامیداشت حماسه نهم در در هفته گذشته اشاره کرد و گفت: حماسه 9 دی سند قبولی ملت ایران از آزمون بزرگ الهی و مشخص شدن عیار بصیرت این ملت بزرگوار است چرا که کودتای 88 که با دست اندازی های دشمنان خارجی و سرسپردگی برخی خواص بی بصیرت داخلی، کشور را هشت ماه به آشوب کشاند، با بصیرت مردم تبریز در هشتم دی و مردم ایران در فردای آن روز و 9 دی، چشم فتنه را کور و توطیه های دشمنان را برای تداوم دودستگی و نفاق ایجاد شده پس از انتخابات 24 خرداد نقش بر آب کرد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با اشاره به توطئه استعماری کشف حجاب و اجرای آن توسط رژیم پهلوی ابراز داشت: در آن زمان رژیم طاغوتی پهلوی با وجود ضرب و زور نتوانست زنان و دختران این مرز و بوم را مجبور به کشف حجاب خود کند اما متاسفانه امروز شاهد رواج خودخواسته بدحجابی و گاهی بی حجابی در کشور اسلامی ایران هستیم و چنین رفتار و پوشش های زننده ای در اماکن عمومی تبعیت از فرهنگ وارداتی غرب و البته نوعی کج دهنی به ارزش های نظام و انقلاب اسلامی است.

وی به ورود ماه ربیع الاول و افزایش مراسم جشن و عروسی در این ماه اشاره کرد و افزود: هرچند که بارها بر ازوم ازدواج آگانه و به موقع تاکید کرده ایم اما از مردم فهیم نیز انتظار داریم در مواردی که نیروی انتظامی و دستگاه قضایی نسبت به برخورد با این مفاسد اقدام و عزم جدی از خود نشان نمی دهند، با عمل به فریضه امر به معروف و نهی از منکر از حضور در مراسم مختلط و بدور از شان مردم متدین تبریز خودداری کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم برخورد قانونی و قضایی با پدیده های ضدفرهنگی چون بدحجابی در کنار فرهنگ سازی، خواستار اقدامات جدی و عملی نیروی انتظامی و دستگاه های قضایی در این خصوص شد.