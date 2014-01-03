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۱۳ دی ۱۳۹۲، ۱۴:۵۹

حجت الاسلام رمضانی پور:

غنی سازی 60 درصدی پاسخی محکم به زیاده‌خواهی‌های آمریکا است

غنی سازی 60 درصدی پاسخی محکم به زیاده‌خواهی‌های آمریکا است

رفسنجان - خبرگزاری مهر: امام جمعه رفسنجان با اشاره به طرح نمایندگان مجلس مبنی بر غنی سازی 60 درصدی، آن را پاسخی به زیاده خواهی آمریکا دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس رمضانی پور ظهر در خطبه‌های این هفته نماز جمعه رفسنجان اظهار داشت: طرح غنی سازی که مجلس پیشنهاد داد و 200 نفر از نمایندگان آن را امضا کردند پاسخ محکمی به زیاده خواهی های آمریکا است.

وی ادامه داد: آنها به ملت متمدن و با بصیرت ایران جسارت می‌کنند و برای این همه مردم از مجلس و نمایندگان آن قدردانی می کنند که پاسخ آن زورگویان را دادند.

امام جمعه رفسنجان همچنین به اهمیت مسئله ازدواج در اسلام اشاره و تصریح کرد: پیامبر اکرم( ص) بهترین ازدواج را ازدواج آسان دانسته‌اند و خانواده‌هایی که به خاطر مسائل مادی ازدواج فرزندان خود را به تاخیر می اندازند روز قیامت مسئولند زیرا با تاخیر در ازداوج پسر و دختر ممکن است به گناه دچار شوند.

حجت الاسلام رمضانی پور تأکید کرد: راهروهای دادگاه‌ها نباید به واسطه پرونده های طلاق پر شود و وکلا هم با پرهیز از فکر کردن به مادیات ابتدا با نصیحت کردن زن و شوهرها کار را آغاز کنند و تا آنجا که می توانند مسئله را با خوشی و مصالحه حل کنند.

وی با بیان اینکه عزاداری های ماه محرم و صفر در رفسنجان به خوبی برگزار شد و مردم این شهرستان ارادت خود را بار دیگر به اهل بیت( ع) نشان دادند، تصریح کرد: مهمترین موضوع دستاوردهایی است که از محافل و مجالس عزای امام حسین (ع) کسب کرده ایم و اینکه این دستاوردها را حفظ کنیم است.

امام جمعه رفسنجان با گرامیداشت قیام خونین 19 دی سال 56 عنوان داشت: آن زمان مردم قم علیه بیانیه ای که ساواک بر علیه امام( ره) چاپ کرده بود قیام کردند و زمینه های نهضت انقلاب را رقم زدند.

حجت الاسلام رمضانی پور به فرمان کشف حجاب توسط رضا شاه معدوم اشاره و آن را برای ایجاد فساد و بی بندوباری در جامعه دانست و یادآور شد: آن زمان زنان آزاده ما در برابر این جنایت مقابله کرده و اجازه ندادند این خواسته آن ملعون اجابت شود.

وی ادامه داد: ما امروز خدا را شکر می کنیم که اکثر زنان جامعه ما با حجاب برتر در خیابان ها ظاهر می شوند و آن عده اندکی که بی حجاب و بدحجابند با امر به معروف هدایت خواهند شد.

امام جمعه رفسنجان با یادآوری سالروز ابلاغ تاریخی امام راحل( ره) به گورباچف بیان داشت: آن پیام موجب برچیده شدن بساط مستکبرین شرق شد و امیدواریم بساط مستکبرین غربی نیز به زودی برچیده شود.

امام جمعه رفسنجان در خطبه های اول نماز نیز با تاکید بر رعایت تقوا، بیان داشت: عدم بارش رحمت الهی به واسطه گناهانی است که در خفا و آشکار انجام می دهیم و گناهانی مانند شرک که جنبه درونی دارد عقوبت سنگینی خواهد داشت.
 

کد مطلب 2206836

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