به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس رمضانی پور ظهر در خطبه‌های این هفته نماز جمعه رفسنجان اظهار داشت: طرح غنی سازی که مجلس پیشنهاد داد و 200 نفر از نمایندگان آن را امضا کردند پاسخ محکمی به زیاده خواهی های آمریکا است.

وی ادامه داد: آنها به ملت متمدن و با بصیرت ایران جسارت می‌کنند و برای این همه مردم از مجلس و نمایندگان آن قدردانی می کنند که پاسخ آن زورگویان را دادند.

امام جمعه رفسنجان همچنین به اهمیت مسئله ازدواج در اسلام اشاره و تصریح کرد: پیامبر اکرم( ص) بهترین ازدواج را ازدواج آسان دانسته‌اند و خانواده‌هایی که به خاطر مسائل مادی ازدواج فرزندان خود را به تاخیر می اندازند روز قیامت مسئولند زیرا با تاخیر در ازداوج پسر و دختر ممکن است به گناه دچار شوند.

حجت الاسلام رمضانی پور تأکید کرد: راهروهای دادگاه‌ها نباید به واسطه پرونده های طلاق پر شود و وکلا هم با پرهیز از فکر کردن به مادیات ابتدا با نصیحت کردن زن و شوهرها کار را آغاز کنند و تا آنجا که می توانند مسئله را با خوشی و مصالحه حل کنند.

وی با بیان اینکه عزاداری های ماه محرم و صفر در رفسنجان به خوبی برگزار شد و مردم این شهرستان ارادت خود را بار دیگر به اهل بیت( ع) نشان دادند، تصریح کرد: مهمترین موضوع دستاوردهایی است که از محافل و مجالس عزای امام حسین (ع) کسب کرده ایم و اینکه این دستاوردها را حفظ کنیم است.

امام جمعه رفسنجان با گرامیداشت قیام خونین 19 دی سال 56 عنوان داشت: آن زمان مردم قم علیه بیانیه ای که ساواک بر علیه امام( ره) چاپ کرده بود قیام کردند و زمینه های نهضت انقلاب را رقم زدند.

حجت الاسلام رمضانی پور به فرمان کشف حجاب توسط رضا شاه معدوم اشاره و آن را برای ایجاد فساد و بی بندوباری در جامعه دانست و یادآور شد: آن زمان زنان آزاده ما در برابر این جنایت مقابله کرده و اجازه ندادند این خواسته آن ملعون اجابت شود.

وی ادامه داد: ما امروز خدا را شکر می کنیم که اکثر زنان جامعه ما با حجاب برتر در خیابان ها ظاهر می شوند و آن عده اندکی که بی حجاب و بدحجابند با امر به معروف هدایت خواهند شد.

امام جمعه رفسنجان با یادآوری سالروز ابلاغ تاریخی امام راحل( ره) به گورباچف بیان داشت: آن پیام موجب برچیده شدن بساط مستکبرین شرق شد و امیدواریم بساط مستکبرین غربی نیز به زودی برچیده شود.

امام جمعه رفسنجان در خطبه های اول نماز نیز با تاکید بر رعایت تقوا، بیان داشت: عدم بارش رحمت الهی به واسطه گناهانی است که در خفا و آشکار انجام می دهیم و گناهانی مانند شرک که جنبه درونی دارد عقوبت سنگینی خواهد داشت.

