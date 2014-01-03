ضریب بودجه مازندران به بالای 4 درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار بعد از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از محمودآباد در جمع خبرنگاران، امسال را سالی با تفکر و مدیریت جدید بیان کرد و افزود: خوشبختانه با افزایش قابل توجه بودجه روبرو خواهیم بود.

وی ساماندهی سواحل را از اولویت‌های استانداری دانست و گفت: سرمایه‌ گذارانی که علاقه مند باشند در بحث گردشگری در مازندران فعالیت کنند این نوید را می‌دهم که در ارتباط با تامین زمین، مجوز و برطرف کردن مشکلاتشان اقدام کنیم و درحال حاضر نیز به دنبال رفع مشکلات زیرساختی هستیم.

فلاح ضمن اشاره به اولویت قرار دادن مدیران با رویکرد دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: مدیرانی که توانمند باشند و برنامه‌های دولت دکتر روحانی رو قبول داشته باشند و تابحال توانسته باشند تعاملات لازم را داشته باشند و بتوانند مشکلات بخش اقتصادی و مدیریتی‌شان را حل کنند می‌مانند، اما مدیران ضعیف که رویکرد لازم در ارتباط با برنامه‌های دولت را نداشته باشند و سوابق اجرایی شان خیلی مفید نباشد مطمئننا عوض خواهند شد.

استاندار مازندران با تاکید بر باور خود مبنی‌بر موفقیت مازندران گفت: بنده کارشناس هستم و 35 سال در عرصه‌های منطقه‌ای مدیریت کردم، دکترای کشاورزی دارم و افتخار می کنم که بچه کشاورز هستم.

مشکل مازندران مدیریتی است

وی بیان داشت: مشکل مازندران، مشکل مدیریتی است، مشکل وحدت و انسجام منطقه‌ای است که خوشبختانه درحال هماهنگی با همه مسئولین امر هستیم و مشکلی در این زمینه نداریم.

فلاح ضمن اشاره به بازدیدی که از برخی خانواده‌های شهدای منطقه داشت افزود: این عزیزان دغدغه‌هایی داشتند که ان شالله تلاش می‌کنیم در همین هفته به مشکلات رسیدگی کرده و آنها را حل نماییم.

مسئله آب شرب و فاضلاب در محمودآباد

استاندار مازندران، یکی از مشکلات مهم محمودآباد را موضوع آب شرب و بحث فاضلاب دانست و گفت: به نظرم این مشکلات دغدغه درست مردم منطقه است و ما برنامه ای مهم و سراسری داریم که در بحث تامین آب تمام تلاش مان را خواهیم کرد و از سد البرز یا سد آیت الله صالحی مازندرانی بتوانیم هرطورشده بودجه لازم را تامین کرده و کمک بگیریم.

وی افزود:در ارتباط با فاضلاب هم طی بازدیدی که داشتیم هماهنگی های لازم را انجام می دهیم و اعتبارش نیز تامین است.

استاندار مازندران ضمن اشاره به دپوی زباله در ساحل دریا گفت: این کار، واقعا کار نابخشودنی است و از لحاظ زیست محیطی و با توجه به اینکه موضوع پسماندهای زباله یکی از مهم ترین مسایل شهر محمودآباد است، متاسفانه برنامه ریزی جدی و ساماندهی تا بحال نشده است.

وی گفت: ما در این هفته مسائل و مشکلات محمودآباد را در دستورکار خویش قرار می دهیم که ان شالله بتوانیم در دراز مدت با برنامه جامع، کاری کامل در ارتباط با زباله ها انجام دهیم.