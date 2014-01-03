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۱۳ دی ۱۳۹۲، ۱۵:۳۷

فلاح جلودار:

ضریب بودجه مازندران به بالای 4 درصد رسید

ضریب بودجه مازندران به بالای 4 درصد رسید

محمودآباد - خبرگزاری مهر: استاندار مازندران با بیان عملیاتی نشدن بودجه در سال 92 گفت: دولت برای سال 93 بودجه را عملیاتی کرده و برای اولین بار در سطح استان توانستیم بر اساس جمعیت استان، ضریب بودجه را افزایش دهیم و این عدد قبلا زیر چهار درصد بود و در حال حاضر به بالای این عدد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار بعد از ظهر جمعه در حاشیه بازدید از محمودآباد در جمع خبرنگاران، امسال را سالی با تفکر و مدیریت جدید بیان کرد و افزود: خوشبختانه با افزایش قابل توجه بودجه روبرو خواهیم بود.

وی ساماندهی سواحل را از اولویت‌های استانداری دانست و گفت: سرمایه‌ گذارانی که علاقه مند باشند در بحث گردشگری در مازندران فعالیت کنند این نوید را می‌دهم که در ارتباط با تامین زمین، مجوز و برطرف کردن مشکلاتشان اقدام کنیم و درحال حاضر نیز به دنبال رفع مشکلات زیرساختی هستیم.

فلاح ضمن اشاره به اولویت قرار دادن مدیران با رویکرد دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: مدیرانی که توانمند باشند و برنامه‌های دولت دکتر روحانی رو قبول داشته باشند و تابحال توانسته باشند تعاملات لازم را داشته باشند و بتوانند مشکلات بخش اقتصادی و مدیریتی‌شان را حل کنند می‌مانند، اما مدیران ضعیف که رویکرد لازم در ارتباط با برنامه‌های دولت را نداشته باشند و سوابق اجرایی شان خیلی مفید نباشد مطمئننا عوض خواهند شد.

استاندار مازندران با تاکید بر باور خود مبنی‌بر موفقیت مازندران گفت: بنده کارشناس هستم و 35 سال در عرصه‌های منطقه‌ای مدیریت کردم، دکترای کشاورزی دارم و افتخار می کنم که بچه کشاورز هستم.

مشکل مازندران مدیریتی است

وی بیان داشت: مشکل مازندران، مشکل مدیریتی است، مشکل وحدت و انسجام منطقه‌ای است که خوشبختانه درحال هماهنگی با همه مسئولین امر هستیم  و مشکلی در این زمینه نداریم.

فلاح ضمن اشاره به بازدیدی که از برخی خانواده‌های شهدای منطقه داشت افزود: این عزیزان دغدغه‌هایی داشتند که ان شالله تلاش می‌کنیم در همین هفته به مشکلات رسیدگی کرده و آنها را حل نماییم.

مسئله آب شرب و فاضلاب در محمودآباد

استاندار مازندران، یکی از مشکلات مهم محمودآباد را موضوع آب شرب و بحث فاضلاب دانست و گفت: به نظرم این مشکلات دغدغه درست مردم منطقه است و ما برنامه ای مهم و سراسری داریم که در بحث تامین آب تمام تلاش مان را خواهیم کرد و از سد البرز یا سد آیت الله صالحی مازندرانی بتوانیم هرطورشده بودجه لازم را تامین کرده و کمک بگیریم.

وی افزود:در ارتباط با فاضلاب هم طی بازدیدی که داشتیم هماهنگی های لازم را انجام می دهیم و اعتبارش نیز تامین است.

استاندار مازندران ضمن اشاره به دپوی زباله در ساحل دریا گفت: این کار، واقعا کار نابخشودنی است و از لحاظ زیست محیطی و با توجه به اینکه موضوع پسماندهای زباله یکی از مهم ترین مسایل شهر محمودآباد است، متاسفانه برنامه ریزی جدی و ساماندهی تا بحال نشده است.

وی گفت: ما در این هفته مسائل و مشکلات محمودآباد را در دستورکار خویش قرار می دهیم که ان شالله بتوانیم در دراز مدت با برنامه جامع، کاری کامل در ارتباط با زباله ها انجام دهیم.

کد مطلب 2206845

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