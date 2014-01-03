به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی علما در خطبه های نماز جمعه این هفته کرمانشاه اظهار داشت: استعمار پیر حدود 80 سال قبل توطئه کشف حجاب را به راه انداخت و با یک برنامه مدت دارد و بلند به تدریج زنان و دختران ما را از حجاب دور و آنان را نسبت به آن بی تفاوت کرده است.

وی با بیان اینکه غرب و دنیای استکبار امروز به هدف خود که 80 سال قبل طراحی و پیاده کردند دارند می رسند، یادآور شد: در این مدت آن ها بیکار ننشستند و یا تولید و ساخت برنامه های مختلف قدم به قدم به اهداف و برنامه های ضد ارزشی و الاقی خود نزدیک شدند.

آیت الله علما افزود: آن ها در برنامه هایی که تحت عنوان فیلم و سریال خانگی تولید می کنند در واقع تزلزل بنیان خانواده را ترویج و زمینه های گمراهی مردم و خصوصا نسل جوان ما را طراحی می کنند.

امام جمعه کرمانشاه یادآور شد: هجمه های فرهنگی دشمنان طی سال های اخیر فزونی و شدت یافته و به نطر می رسد اگر بیش از پیش مراقب نباشیم دشمنان هرچه بیشتر به اهداف و برنامه های خود نزدیک خواهند شد.

وی تضعیف اعتقادات جوانان را از مهمترین برنامه های ضد ارزشی و اخلاقی استکبار عنوان کرد و گفت: کم رنگ شدن اعتقادات ضربه های جبران ناپذیری را به روحیه جوانان وارد خواهد کرد و اگر این اتفاق رخ دهد دشمنان بسیار راحت تر فرهنگ غرب را در کشور ترویج می کنند.

آیت الله علما با تاکید بر اینکه فرهنگ غرب ارمغانی به جز بی هویتی را برای جوانان ما به همراه نخواهد داشت، وظیفه متولیان فرهنگی کشور را بسیار سنگین عنوان کرد و گفت: جوانان سرمایه های واقعی مملکت هستند و باید با برنامه های جوان و پسند و مناسب خلاء های فرهنگی موجود پر شود تا نسل جوان نیازی به برنامه های مبتدل غربی نداشته باشد.

خطیب جمعه کرمانشاه در ادامه اظهار داشت: گرفتن اعتقادات جوانان یعنی گرفتن همه چیز او و مسئوین کشور باید نسبت به این ضایا توجه جدی داشته باشند.

وی یادآور شد: بی اعتقادی سبب شده تا تروریست های سوریه به راحتی سر انسان ها و مسلمانان را از تن جدا و حتی با آن فوتبال بازی کنند در حالی که یک انسان معتقد به ارزش ها و اخلاق ها هرگز راضی به انجام چنین کاری نخواهد شد.

آیت الله علما در ادامه به نامه تاریخی امام (ره) که در تاریخ 13 دی ماه برای گورباچف رئیس جمهور وقت شورری سابق نوشته شد اشاره کرد و گفت: ایشان با شجاعت تمام اقدام به نگارش این نامه نمودند و نسبت به تصمیم های غلط و سیاست های ویرانگر شوری به رئیس جمهور آن هشدار داد، نامه ای که نوشتن آن تنها از حضرت امام بر می آمد.

وی همچنین به اهمیت وجود امام معصوم (ع) در جامعه اشاره کرد و گفت: امام (ع) حافظ اسلام و و وصی خداوند در زمین است و دایت جامعه اسلامی را بر عهده دارد.

آیت الله علما یادآور شد: امام معصوم (ع) حافظ دین رسول خداست و باید استمرار آن را در جامعه حفظ کند به همین خاطر مقام امامت مقام و جایگاهی رفیع است تا آن جا که مرحوم علامه طباطبایی امام (ع) را قافله سالار دنیا و آخرت یاد می کند.

وی در پایان به 19 دی سالروز قیام و اعتراض مردم قم نسبت به انتشار و درج مقاله توهین آمیز به حضرت امام در یکی از روزنامه های سراسری کشور اشاره و آن را گرامی داشت.