"وقف" پشتوانه اقتصادی جامعه اسلامی است/ رتبه چهارم کشوری اداره اوقاف آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید شهاب حسینی امروز در سخنانی پیش از خطبه های نماز جمعه تبریز، با اشاره به حجم بالای کاری سازمان و اداره کل اوقاف و امور خیریه در آذربایجان شرقی گفت: رسیدگی به مسایل و مشکلات 10 هزار مکان موقوفه، 9 هزار مستجر موقوفه، اداره چهار هزار مورد از وقوف، تولیت سه هزار و 400 امامزاده و همکاری با هیات امنای بیش از هفت هزار مسجد تنها گوشه ای از بار سنگین کاری این اداره کل است که به جرات می توان آنرا معادل حجم کاری سه وزارتخانه دانست.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به راه انذازی سامانه مکانیزه اوقاف در این اداره کل افزود: در شهریور 90 اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی جز طیف "ب" و دسته بندی سطح دو از لحاظ امور وقفی و دارای جایگاه 26 کشوری بود که با راه اندازی و اجرای سامانه مکانیزه مدیریت اوقاف، این استان در آخرین ارزیابی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور با 22 رتبه صعود و پس از خراسان رضوی در رتبه چهارم کشور قرار دارد.

وی در ادامه افزود: اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی از نهادی سنتی به یکی از مدرن ترین و مکانیزه ترین ادارات استان تبدیل شده است و ضمن ارتقا از اداره ای دو معاونتی به چهار معاونتی، مجوز تاسیس ادارات اوقاف در تمام شهرستان های دارای فرمانداری را دریافت کرده که بیش از این تعداد این ادارات تنها هشت مورد بود.

حجت الاسلام حسینی وقف را پشتوانه اقتصادی جامعه اسلامی عنوان و تصریح کرد: بر همین اساس معاونت بهره برداری اقتصادی موقوفات در اداره کل استان تشکیل شده که یکی از حوزه های کاری تعیین شده این معاونت سرمایه گذاری در حوزه موقوفات است چرا که چهار هزار هکتار از از زمین های شهرک صنعتی بعثت و نیز بخش های قابل توجهی از شهرک سرمایه گذاری خارجی و دو هزار و یکصد هکتار از اراضی منطقه ویژه اقتصادی سهلان جز املاک موقوفی است و هدفگذاری این موقوفات ایجاد اشتغال 150 هزار نفری در راستای عمل به رسالت وقف است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد فرهنگی این ادراه کل اشاره و خاطر نشان کرد: رونمایی از فرهنگ جامع امامزادگان و بقاع متبرک آذربایجان شرقی در دو جلد، افزایش 200 درصدی شرکت کنندگان در مسابقات قرآنی آذربایجان شرقی در سالجاری با شرکت 67 هزار نفر در قیاس با یکهزار و 400 نفر سال 90 و 26 هزار نفری سال 91 و نیز تحقق هدفگذاری 48 هزار نفری برای سهمیه حفظ قرآن کریم در استان از جمله اقدامات فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی در کنار فعالیت های دیگری چون همایش آرامش بهاری در جوار امامزادگان، سوگواری ایام فاطمیه و عاشورای حسینی و ضیافت الهی و آرامش درونی در ماه مبارک رمضان است.