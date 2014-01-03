ساوتهمپتون از "مارک کلاتنبرگ"شکایت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئولان باشگاه لیگ برتری معتقدند این داور در حین برگزاری دیدار با اورتون که به شکست 2 بر یک ساوتهمپتون انجامید، به بازیکن میانی این تیم، "آدام لالانا"، فحاشی کرده است.

بر پایه گزارش تلگراف، شکایت باشگاه ساوتهمپتون به "اتحادیه رسمی بازی حرفه ای" ارسال شده و طی آن خواستار عذرخواهی رسمی داور شده اند ضمن اینکه باشگاه لیگ برتری عنوان کرده در صورت امکان کلاتنبرگ تا پایان نتیجه تحقیقات، رقابتهای این تیم را قضاوت نکند.

این داور از سال 2007 و پس از اینکه در قضاوت دیدار تیم‎های اورتون و لیورپول در گودیسون پارک دچار مشکلاتی شد، در این ورزشگاه داوری نکرده بود.

"مارک کلاتنبرگ" روز شنبه قضاوت حساس تیم های آرسنال و تاتنهام در دور سوم رقابتهای جام حذفی را بر عهده خواهد داشت.