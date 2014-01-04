رسول نجفیان که این روزها به عنوان مشاور با مجموعه "شاهگوش" به کارگردانی داوود میرباقری همکاری می‌کند در گفتگویی با خبرنگار مهر گفت: گروه سازنده "شاهگوش" به طور شبانه‌روز مشغول تهیه و تولید این مجموعه هستند و من هم به عنوان مشاور در این پروژه حضور دارم و به دلیل فشردگی کار تمام وقتم در اختیار این مجموعه است.

وی که به دلیل جضور سر صحنه "شاهگوش" تنها چند دقیقه برای این گفتگو وقت خالی داشت، ادامه داد: ما در حال حاضر به قسمت‌های 17 و 18 مجموعه رسیده‌ایم و تا پایان کار هم با همین سرعت پیش خواهیم رفت.

این بازیگر و آهنگساز درباره داستان بخش‌هایی از "شاهگوش" که مشغول ضبط آن هستند، توضیح داد: همینطور که جلو می‌رویم مظنونین قتل "رحمان کله‌پز" در تصادف بیشتر می‌شوند. افراد مختلفی با این سوال روبه رو می‌شوند که در زمان تصادف کجا بودند و همین مساله به جذابیت داستان هم اضافه می کند.

نجفیان در پاسخ به اینکه در حوزه موسیقی چه فعالیت‌هایی دارد و آیا این بخش از کارش را نیز به خاطر "شاهگوش" تعطیل کرده است؟ توضیح داد: بعد از عید نوروز و به پایان رسیدن تولید "شاهگوش" یک آلبوم موسیقی منتشر خواهم کرد. شعر و آهنگ‌های این کار آماده است و سعی می‌کنم ضمن وفاداری به موسیقی سنتی ایرانی کاری جوان‌پسند هم عرضه کنم.

وی با اشاره به اینکه از سنتی‌ترین تا مدرن ترین سازهای جهانی را در این کار استفاده می کند، عنوان کرد: شعرهای این کار از خودم و حضرت حافظ و مولاناست. خوانندگی و تنظیم قطعات نیز با خودم خواهد بود.

خواننده قطعه "جای خالی بی بی جان" افزود: در این آلبوم از سازهای کوبه‌ای چون طبل، دمام، دف، باغلاما و سازهای دیگری چون تار، کمانچه، سه تار و ... استفاده می کنم. همچنین با آکوردهایی خاص که به فضای سنتی کار لطمه نزند از گیتار هم استفاده می‌کنم.

نجفیان در پایان صحبت‌هایش از تمامی دست اندرکاران مجموعه "شاهگوش" به ویژه عبدالله اسکندری گریمور و داوود میرباقری نویسنده و کارگردان تشکر کرد.

بازیگران مجموعه "شاهگوش" عبارتند از: فرهاد اصلانی، مرجانه گلچین، احمد مهرانفر، شهرام حقیقت دوست، طناز طباطبایی، حمید رضا آذرنگ، حامد میرباقری، هادی کاظمی، علیرضا جعفری، حسین سلیمانی، محسن سلیمانی، ابراهیم آبادی، مصطفی طاری، علی فتعلی، اکبر سلطانعلی ... با حضور محسن تنابنده، اکبر عبدی، سیروس گرجستانی.

ماجرای این مجموعه اینگونه است که کله پزی که عشقش به استقلال را با هیچ چیز دیگر جایگزین نمی کند دختری دارد که خواستگاری پرسپولیسی دارد و همین تعلق رنگی است که با مخالفت پدر روبرو می شود.در ادامه یک تصادف منجر به فوت کله پز می شود باعث بازگشایی پرونده یک قتل می شود؛ کله پز داستان حین عبور از عرض خیابان با پژوی سبزرنگی تصادف کرده و در پی این تصادف می میرد! تنها شاهد اتفاق مردی است تک چشم که فقط رنگ و نوع ماشین را تشخیص داده است. این طوری است که تمامی پژوهای سبزرنگ داخل شهر فراخوانده می شوند و این چنین است که داستان وارد فاز کلانتری می شود. افسر پرونده و چند تن از مامورین کلانتری به دنبال قاتل می گردند...

تاکنون 6 قسمت از این مجموعه در شبکه نمایش خانگی توزیع شده است.