سرنوشتی مانند شوروی در انتظار امریکا است/ انتقاد از وضعیت حجاب در جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی هاشمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بوشهر ضمن سفارش خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، حلول ماه ربیع را تبریک گفت و اظهار داشت: در ماه محرم و صفر شاهد حضور گسترده مردم در مراسمات عزاداری بودیم و هیئت‌های مذهبی نیز برنامه‌های بسیار خوبی را رگزار کردند.

وی ماه ریع‌الاول را یادآور هجرت ارزشمند پیامبر گرامی اسلام از مکه به مدینه دانست و خاطرنشان ساخت: این هجرت تحول بسیار بزرگی در توسعه دین اسلام بود و ایثار و فداکاری مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در جریان لیلة‌المبیت از حوادث بسیار بزرگ این ماه عزیز است.

امام جمعه موقت بوشهر یاد و خاطره شهدای 19 دی‌ماه را گرامی‌داشت و افزود: در روز 19 دی‌ماه دژخیمان رژیم منحوس پهلوی جشارتی را به امام خمینی(ره) داشتند که باعث قیام مردم و روحانیون در قم شد و این روز بزرگ از عوامل ایجاد انقلاب بزرگ اسلامی ایران بود.

وی در ادامه به روز نهم دی‌ماه نیز اشاره کرد و با تقدیر از حضور گسترده مردم در راهپیمائی این روز، بیان داشت: مردم ایران اسلامی در روز نهم دی‌ماه سال 88 با حضور خود در صحنه، بصیرت و هوشیاری خود را به همه جهانیان ثابت کردند و زمینه یاس و ناامیدی دشمنان نظام را فراهم ساختند.

حجت‌الاسلام هاشمی با اشاره به نقش بسیار مهم دانشجویان در توسعه و پیشرفت جامعه، 16 آذر روز دانشجو را گرامی داشت و تصریح کرد: این روز بزرگ یادآور شهدای دانشجو مظلوم در هویزه است که با از خودگذشتی و ایثار کار بزرگی را انجام دادند.

امروز وضع حجاب در جامعه رضایت بخش نیست

وی همچنین با اشاره به کشف حجاب رضاخان، گفت: در سال 1314 سه کشور ایران و ترکیه و افغانستان دستور استعمار و استکبار تحت ترفند کشف حجاب قرار گرفتند که زنان ایرانی نگذاشتند این ترفند در آنان اثرگذار باشد و مقاومت کردند.

هاشمی با اشاره به گسترش عفاف و حجاب پس از انقلاب در کشور، تاکید کرد: اکنون لازم است خانواده‌ها و مسئولان ذیربط در جلوگیری از فرهنگ بی‌حجابی که اکنون دشمنان با جنگ فرهنگی به جامعه تحمیل می‌کنند مقاومت کنند و از فرهنگ اصیل اسلامی دور نشوند.

امام جمعه موقت بوشهر خواستار اقدامات لازم از سوی خانواده‌ها و مسئولان برای بهبود وضعیت حجاب در جامعه شد و بیان داشت: امروز وضع حجاب در جامعه رضایت بخش نیست و این فرهنگ بی‌بندوباری برای جامعه خطرناک است.

وی همچنین به هشدار امام خمینی(ره) به گورباچف اشاره کرد و افزود: حضرت امام خمینی(ره) در سال 1367 به رهبر شوروی هشدار دادند که از کفر، الحاد و بی اعتقادی دوری کند ولی انها به این توصیه عمل نکردند و شاهد فروپاشی این کشور بودیم.

حجت‌الاسلام هاشمی به هشدارهای رهبر معظم انقلاب به سران کشور امریکا اشاره کرد و بیان داشت: آمریکایی ها به این هشدارها توجه لازم را دارند و وضعیت کنونی این کشور نشان می‌دهد که سرنوشتی چون شوروی در انتظار امریکا است.