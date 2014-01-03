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۱۳ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۱۰

حجت‌الاسلام هاشمی:

سرنوشتی مانند شوروی در انتظار امریکا است/ انتقاد از وضعیت حجاب در جامعه

سرنوشتی مانند شوروی در انتظار امریکا است/ انتقاد از وضعیت حجاب در جامعه

بوشهر - خبرگزاری مهر: امام جمعه موقت بوشهر گفت: وضعیت کنونی آمریکا نشان می‌دهد که سرنوشتی چون شوروی در انتظار این کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی هاشمی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بوشهر ضمن سفارش خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، حلول ماه ربیع را تبریک گفت و اظهار داشت: در ماه محرم و صفر شاهد حضور گسترده مردم در مراسمات عزاداری بودیم و هیئت‌های مذهبی نیز برنامه‌های بسیار خوبی را رگزار کردند.

وی ماه ریع‌الاول را یادآور هجرت ارزشمند پیامبر گرامی اسلام از مکه به مدینه دانست و خاطرنشان ساخت: این هجرت تحول بسیار بزرگی در توسعه دین اسلام بود و ایثار و فداکاری مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در جریان لیلة‌المبیت از حوادث بسیار بزرگ این ماه عزیز است.

امام جمعه موقت بوشهر یاد و خاطره شهدای 19 دی‌ماه را گرامی‌داشت و افزود: در روز 19 دی‌ماه دژخیمان رژیم منحوس پهلوی جشارتی را به امام خمینی(ره) داشتند که باعث قیام مردم و روحانیون در قم شد و این روز بزرگ از عوامل ایجاد انقلاب بزرگ اسلامی ایران بود.

وی در ادامه به روز نهم دی‌ماه نیز اشاره کرد و با تقدیر از حضور گسترده مردم در راهپیمائی این روز، بیان داشت: مردم ایران اسلامی در روز نهم دی‌ماه سال 88 با حضور خود در صحنه، بصیرت و هوشیاری خود را به همه جهانیان ثابت کردند و زمینه یاس و ناامیدی دشمنان نظام را فراهم ساختند.

حجت‌الاسلام هاشمی با اشاره به نقش بسیار مهم دانشجویان در توسعه و پیشرفت جامعه، 16 آذر روز دانشجو را گرامی داشت و تصریح کرد: این روز بزرگ یادآور شهدای دانشجو مظلوم در هویزه است که با از خودگذشتی و ایثار کار بزرگی را انجام دادند.

امروز وضع حجاب در جامعه رضایت بخش نیست

وی همچنین با اشاره به کشف حجاب رضاخان، گفت: در سال 1314 سه کشور ایران و ترکیه و افغانستان دستور استعمار و استکبار  تحت ترفند کشف حجاب قرار گرفتند که زنان ایرانی نگذاشتند این ترفند در آنان اثرگذار باشد و مقاومت کردند.

هاشمی با اشاره به گسترش عفاف و حجاب پس از انقلاب در کشور، تاکید کرد: اکنون لازم است خانواده‌ها و مسئولان ذیربط در جلوگیری از فرهنگ بی‌حجابی که اکنون دشمنان با جنگ فرهنگی به جامعه تحمیل می‌کنند مقاومت کنند و از فرهنگ اصیل اسلامی دور نشوند.

امام جمعه موقت بوشهر خواستار اقدامات لازم از سوی خانواده‌ها و مسئولان برای بهبود وضعیت حجاب در جامعه شد و بیان داشت: امروز وضع حجاب در جامعه رضایت بخش نیست و این فرهنگ بی‌بندوباری برای جامعه خطرناک است.

وی همچنین به هشدار امام خمینی(ره) به گورباچف اشاره کرد و افزود: حضرت امام خمینی(ره) در سال 1367 به رهبر شوروی هشدار دادند که از کفر، الحاد و بی اعتقادی دوری کند ولی انها به این توصیه عمل نکردند و شاهد فروپاشی این کشور بودیم.

حجت‌الاسلام هاشمی به هشدارهای رهبر معظم انقلاب به سران کشور امریکا اشاره کرد و بیان داشت: آمریکایی ها به این هشدارها توجه لازم را دارند و وضعیت کنونی این کشور نشان می‌دهد که سرنوشتی چون شوروی در انتظار امریکا است.

کد مطلب 2206872

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