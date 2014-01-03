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۱۳ دی ۱۳۹۲، ۱۷:۱۶

آرسن ونگر:

آرسنال تمایلی به خرید "برباتف" ندارد

آرسنال تمایلی به خرید "برباتف" ندارد

سرمربی تیم فوتبال آرسنال گفت این تیم تمایلی به جذب مهاجم بلغارستانی فولام در فصل نقل و انتقالات زمستانی ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرسنال شنبه شب در دور سوم رقابتهای جام حذفی بدون "اولیویه ژیرو" و "نیکلاس بنتنر" مقابل تاتنهام به میدان می رود. این دو بازیکن به دلیل آسیب دیدگی قادر به همراهی توپچی‌ها نیستند.

این روزها شایعاتی مطرح شده مبنی بر اینکه آرسنال خواهان به خدمت گرفتن "دیمیتار برباتف" در فصل نقل و انتقالات ژانویه است. 

  "آرسن ونگر" در پاسخ به این شایعات گفت: این بازیکن کسی نیست که در این لحظه علاقمند به جذبش باشیم. ما با هیچکس تماس نگرفته‌ایم . البته گزینه برای مذاکره وجود دارد اما باید اعتراف کنم که اندک هستند.

کد مطلب 2206886

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