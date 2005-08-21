حزب الله لبنان: مقاومت جانشين دولت يا ارتش نيست / تنها الويت آمريكا از بين بردن روح مقاومت و وحدت در ميان ملت لبنان است/ شوراي امنيت چاپخانه قطعنامه هاي آمريكايي است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه الوطن عربستان، شيخ نعيم قاسم معاون دبيركل حزب الله لبنان در عين حال گفت : لبنان بدون مقاومت، هميشه در معرض تهديدهاي دائمي اسرائيل و حملات و تجاوزات اين رژيم و رخنه هاي امنيتي باقي خواهد ماند.



قاسم افزود: مقاومت جانشين دولت لبنان و يا ارتش نيست دولت وارتش هر دو مسئول هستند و هر كدام ماموريتي دارند .



وي گفت : هرگز به هر دليل و انگيزه اي كه مي خواهد باشد، جانشين و يا وكيل كسي در انجام ماموريتش نخواهيم شد.



از سوي ديگر محمد رعد رئيس فراكسيون حزب الله در پارلمان لبنان ابراز عقيده كرد: تمام ارگان هاي بين المللي به دليل سلطه آمريكا بر آنها از اعتبار وجايگاه خود خارج شده اند .

وي گفت : شوراي امنيت به چاپخانه اي تبديل شده است كه تنها تصميمات و قطعنامه هاي مورد دلخواه آمريكا در آن چاپ مي شود.



رعد افزود: ديروز قطعنامه 1559 و فردا قطعنامه ديگري بر ضد لبنان صادر خواهد شد و دليل آن اين است كه تنها الويت آمريكا ريشه كني و از بين بردن روح مقاومت در ميان ملت لبنان است .



وي تاكيد كرد: سلاح مقاومت هرگز حتي يك روز هم خارج از چارچوب بررسي و گفتگو نبوده است، اما اين سلاح تاكيدي بر اراده ملت ما در مقابله با اشغالگران و بيرون راندن متجاوزان ومواجهه با طمع ورزي ها و تهديدهاي دشمن است .

رئيس فراكسيون حزب الله درپارلمان لبنان تصريح كرد: تا زماني كه اين تهديدها ادامه دارد اين سلاح به عنوان ترجمان اراده ملت ما در لبنان باقي خواهد ماند.



وي گفت : ما از اشغالگران اسرائيلي و خودكامگي وزورگويي آمريكا كه دستانشان را به سوي سلاح مقاومت درازكنند، نمي ترسيم بلكه تنها يك راه است كه موجوديت وطن را تهديد مي كند وآن اينكه آمريكا بتواند روح فتنه را در داخل كشور منتشر كند .



رعد نسبت به مخاطرات دستكم گرفتن و تحقير و كوچك شمردن و پائين آوردن جايگاه و اهميت سلاح مقاومت هشدار داد.



