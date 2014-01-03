مادر برادران سلحشور در خانه ابدی آرام گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم تعدادی از اهالی سینما، مداحان اهل بیت و همچنین سردار نقدی رئیس بسیج مستضعفان در کنار مردم حضور یافتند.



مراسم تشییع پیکر مادر فرج الله سلحشور از جلوی منزل مرحومه حمیدی بالاتر از سه راه آذری، خیابان هاشمی، نرسیده به مسجد علی اکبر، کوچه شهید غلامرضا محمدی برگزار شد.



مرحومه حمیدی روز چهار شنبه 11 دی ماه بر اثر بیماری و سکته قلبی در سن 78 سالگی در بیمارستان رسول اکرم(ص) دارفانی را وداع گفت. پیکر ایشان در قطعه 250 بهشت زهرا(س) به خاک سپرده شد.



مراسم ختم مادر برادران سلحشور روز یکشنبه 15 دی ماه ساعت 14 الی 16 در مسجد بلال صداوسیما برگزار می‌شود.

