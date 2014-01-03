به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و ملوان بندر انزلی در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* ذوب‌آهن در این مسابقه بدون محروم و مصدوم قدم به بازی گذاشت و مجتبی تقوی، سرمربی تیم اصفهانی از همه بازیکنان خود در این بازی بهره برد.

* نیمکت‌نشینی سپهر حیدری و اکبر ایمانی از نکات جالب این مسابقه به شمار می‌رفت؛ تقوی ترجیح داده بود در بازی امروز از اکبر ایمانی که یکی از بازیکنان اصلی تیم اصفهانی در هفته‌های گذشته به شمار می‌رفت، در این بازی استفاده نکند.

* پیش از آغاز این مسابقه، سید جلال رافخایی به سمت نیمکت تیم ذوب‌آهن رفته و با بازیکنان و کادر فنی این تیم خوش و بش کرد؛ رافخایی سابقه حضور در ذوب‌آهن را در کارنامه خود دارد.

* تماشاگران ذوب‌آهن در این مسابقه نسبت به بازی‌های اخیر ذوب‌آهن استقبال بیشتری از بازی به عمل آورده و در سرمای قابل توجه ورزشگاه فولادشهر اصفهان، به تشویق تیم اصفهانی می‌پرداختند.

* ذوب‌آهن در دقیقه 5 بازی روی عملکرد خوب محسن بیاتی‌نیا و با ضربه سر او به گل رسید؛ بیاتی‌نیا بعد از گلزنی در این بازی به میزان قابل توجهی به خوشحالی پرداخت.

* عملکرد خوب مرتضی تبریزی در این مسابقه بار دیگر جالب توجه بود؛ این مهاجم جوان ذوب‌آهن در هفته‌های گذشته عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشته است.

* اکبر محمدی، سرمربی سابق تیم ملی نوجوانان که به تازگی به جمع کادر فنی تیم ذوب‌آهن اضافه شده، در این مسابقه در جمع کادر فنی تیم اصفهانی حضور داشت.

* تعدادی از هواداران تیم ملوان با اتوبوس به ورزشگاه فولادشهر اصفهان آمده بودند و این بازی را از نزدیک تماشا می‌کردند.

* در دقایق پایانی نیمه نخست بازی، میلان میاتوویچ، دروازه‌بان تیم ذوب‌آهن در موقعیت تک به تک با دغاغله عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت.

* مهدی رجب‌زاده که در دقیقه 60 مسابقه از بازی تعویض شد، بعد از تعویض بازوبند را به عشوری داده و عشوری آن را به صلصالی داد.

* هواداران ذوب‌آهن در دقایقی از نیمه دوم بازی و بعد از گل تیم ملوان، شعارهایی بر علیه داور مسابقه سر دادند.

این دیدار در نهایت با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید.