به گزارش خبرنگار مهر، جلال رافخایی بعد از تساوی تیمش مقابل ذوبآهن اصفهان در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی با بیان اینکه تیم ملوان در نیمه دوم بازی بهتر بازی کرد، اظهار داشت: تیم ما در نیمه نخست چندان خوب نبود و در این نیمه ذوبآهن بهتر بازی کرد اما ما در نیمه دوم بازی بهتر بودیم و توانستیم شرایط را به سود خود رقم بزنیم.
وی افزود: به هر حال اگرچه ذوبآهن در دقایقی بهتر از ما بود اما ملوان اصلاً مستحق باخت نبود و خوشحالم حالا که نتوانستیم 3 امتیاز را کسب کنیم، حداقل یک امتیاز کسب کردیم.
مهاجم تیم ملوان بندر انزلی در پاسخ به سئوالی پیرامون تعداد گلهایش بیان داشت: درست نمیدانم که چند گل برای تیمم به ثمر رساندهام و تعداد پنالتیهایم را نیز در خاطر ندارم.
وی با اشاره به مشکلات تیم ذوبآهن و شرایط این تیم در جدول ردهبندی لیگ برتر گفت: ذوبآهن یکی از تیمهای خوب لیگ برتر به شمار میرود و من دو سال خوب در این تیم داشتم اما متاسفانه این تیم در حال حاضر شرایط خوبی ندارد.
رافخایی با بیان اینکه مشکلات ذوبآهن بدون شک برطرف میشود، اضافه کرد: به نظر من مشکل کنونی تیم ذوبآهن به خاطر مشکلات مالی بوده و بدون شک با حمایت مسئولان این مشکلات به زودی برطرف میشود.
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