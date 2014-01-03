بازی فولاد و پرسپولیس 6 امتیازی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فرکی عصر جمعه پس از پیروزی تیمش در برابر استقلال خوزستان در شهراورد اهواز در نشست خبری این بازی در ورزشگاه الغدیر اهواز اظهار کرد: همانگونه که انتظار می رفت این بازی، جذاب و دیدنی از آب درآمد که حاصل آن دو گل ارزشمند به نفع ما و کسب سه امتیاز حیاتی آن بود.

وی افزود: از ابتدای بازی، کار خود را به گونه ای آغاز کردیم که حریف عقب نشینی کند و همین امر باعث به گل رسیدن ما در این دیدار حساس شد.

فرکی ادامه داد: تیم ما در نیمه اول از نظر کیفی برتر میدان بود و به گل رسید. در نیمه دوم نیز سعی کردیم با حفظ جریان بازی، نتیجه بازی را به سود خود به پایان برسانیم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان اظهار کرد: تیم حریف برای جبران گل خورده تلاش کرد و این امر به سود ما بود و ما موقعیت های خوبی از نیز به دست آوردیم تا در نهایت به یک گل دیگر نیز رسیدیم.

فرکی بیان کرد: امیدوارم هر دو تیم خوزستانی در جدول رده بندی لیگ برتر، جایگاه خوبی به خود اختصاص دهند تا در فصل آینده این استان همچنان دو نماینده در لیگ برتر داشته باشد.

وی بیان کرد: بازی با پرسپولیس شش امتیازی است به خصوص که بازی رفت را به این تیم واگذار کرده ایم و اکنون پرسپولیس به همراه ما یکی از مدعیان کسب عنوان قهرمانی است. علاقه داریم در این شرایط حساس ضمن کسب پیروزی، روحیه خود را برای ادامه رقابت ها تقویت کنیم.

فرکی افزود: تیم ما برای مقابله با پرسپولیس انگیره بالایی دارد و با احترامی که برای این تیم قائل هستیم امیدواریم بتوانیم این تیم را در خانه خودمان شکست دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال کشور، تیم های استقلال صنعتی و فولاد خوزستان برگزار کننده شهرآورد اهواز بودند که در پایان فولاد با نتیجه دو بر صفر حریفش را شکست داد و فاتح این بازی حیثیتی شد. اسماعیل شریفات در دقایق 33 و 91 هر دو گل فولاد را وارد دروازه آبی پوشان کرد.