شانس با استقلال خوزستان یار نبود/در آینده بهتر کار می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان مبعلی عصر جمعه پس از بازی تیمش برابر فولاد خوزستان اظهار کرد: تیم ما در این بازی چیزی کمتر از حریف نداشت و موقعیت های خوبی را نیز روی دروازه حریف ایجاد کرد ولی تیم فولاد بهتر از ما توانست از فرصت های خود بهره ببرد.



وی افزود: تیم ما در نیمه دوم بهتر از حریف کار کرد و تیم فولاد بیشتر در زمین خود بازی می کرد و قصد داشت از گل زده خود دفاع کند و چشم به ضد حملات داشت.



بازیکن تیم استقلال خوزستان ادامه داد: دراین بازی تیم ما اگر دقت لازم را داشت می توانست نتیجه را به سود خود تغییر دهد ولی شانس با ما یار نبود.



مبعلی اظهار کرد: تیم ما با کیفیت بازی می کند و می توانیم در بازی های آینده بهتر از این کار کرده و امتیازات از دست رفته را جبران کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال کشور، تیم های استقلال صنعتی و فولاد خوزستان برگزار کننده شهرآورد اهواز بودند که در پایان فولاد با نتیجه دو بر صفر حریفش را شکست داد و فاتح این بازی حیثیتی شد. اسماعیل شریفات در دقایق 33 و 91 هر دو گل فولاد را وارد دروازه آبی پوشان کرد.