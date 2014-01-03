شانس با استقلال خوزستان یار نبود/در آینده بهتر کار می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان مبعلی عصر جمعه پس از بازی تیمش برابر فولاد خوزستان اظهار کرد: تیم ما در این بازی چیزی کمتر از حریف نداشت و موقعیت های خوبی را نیز روی دروازه حریف ایجاد کرد ولی تیم فولاد بهتر از ما توانست از فرصت های خود بهره ببرد.
وی افزود: تیم ما در نیمه دوم بهتر از حریف کار کرد و تیم فولاد بیشتر در زمین خود بازی می کرد و قصد داشت از گل زده خود دفاع کند و چشم به ضد حملات داشت.
بازیکن تیم استقلال خوزستان ادامه داد: دراین بازی تیم ما اگر دقت لازم را داشت می توانست نتیجه را به سود خود تغییر دهد ولی شانس با ما یار نبود.
مبعلی اظهار کرد: تیم ما با کیفیت بازی می کند و می توانیم در بازی های آینده بهتر از این کار کرده و امتیازات از دست رفته را جبران کنیم.
به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال کشور، تیم های استقلال صنعتی و فولاد خوزستان برگزار کننده شهرآورد اهواز بودند که در پایان فولاد با نتیجه دو بر صفر حریفش را شکست داد و فاتح این بازی حیثیتی شد. اسماعیل شریفات در دقایق 33 و 91 هر دو گل فولاد را وارد دروازه آبی پوشان کرد.
اهواز - خبرگزاری مهر: بازیکن تیم استقلال خوزستان گفت: در بازی برابر فولاد تیم ما اگر دقت لازم را داشت می توانست نتیجه را به سود خود تغییر دهد ولی شانس با ما یار نبود.
به گزارش خبرنگار مهر، ایمان مبعلی عصر جمعه پس از بازی تیمش برابر فولاد خوزستان اظهار کرد: تیم ما در این بازی چیزی کمتر از حریف نداشت و موقعیت های خوبی را نیز روی دروازه حریف ایجاد کرد ولی تیم فولاد بهتر از ما توانست از فرصت های خود بهره ببرد.
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