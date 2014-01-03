بازار سیاه بلیت در ورشگاه الغدیر/ شعار هواداران علیه ویسی

به گزارش خبرنگار مهر، شهرآورد اهواز بین دو تیم فولاد خوزستان و استقلال خوزستان باری اولین بار در ورزشگاه تازه تاسیس و 50 هزار نفری الغدیر اهواز برگزار شد؛ ولی بازهم مشکل ورود و حضور هواداران و بلیط فروشی بدون نظم همراه با بازار سیاه یکی از جدی ترین ایرادات برگزاری بازی در این ورزشگاه به شمار می رود؛ هر چند حضور حدود 10 هزار هوادار برای تماشای این بازی یکی از نکات مثبت شهرآورد اهواز به شمار می رود.

نکته جالب توجه این بازی این بود که بلیت فروشی در آستانه آغاز بازی برای مدتی متوقف شد و در حالیکه ورزشگاه گنجایش 50 هزار نفر را داشت و تقریبا خالی بود؛ برخی مردم مجبور به تهیه بلیت از بازار سیاه شدند.

فرامرز کیانی زاده مدیرکل جدید ورزش و جوانان استان خوزستان که قرار فردا شنبه مراسم معارفه اش برگزار شود نیز با حضور در ورزشگاه از نزدیک این بازی را دنبال کرد.

کیانی زاده با حضور در جایگاه ویژه استقرار خبرنگاران در ورزشگاه الغدیر اهواز از نزدیک با مشکلات این جایگاه آشنا شد و قول داد در اسرع وقت به صورت ویژه به مشکلات آن رسیدگی کند.

برخی اعضای شورای شهر اهواز نیز با حضور در ورزشگاه تختی اهواز از نزدیک این بازی را مشاهده کردند. در این دوره که اعضای شورای شهر اهواز از 9 نفر به 21 نفر افزایش یافته اند در هر مراسمی می توان ردی از آنها مشاهده کرد.

پیش از آغاز بازی، اعضای تیم استقلال خوزستان با در دست داشتن گل های سرخ و اعضای تیم فولاد با در دست داشتن گل آبی به سوی هواداران حریف رفتند و گل ها را به آنها تقدیم کردند.

قضاوت این بازی به عهده احمد صالحی بود. آرمان اسعدی و مهدی شفیعی نیز وی را این قضاوت کمک کردند. تنها در یک صحنه این بازی حسین فرکی اعتراضی نسبت به قضاوت آنها داشت ولی در کل قضاوت آنها رضایتبخش بود.

سهراب بختیاری زاده و محمود تیغ نورد از استقلال خوزستان و عبدالله کرمی از تیم فولاد خوزستان بازیکنان سه اخطاره هر دو تیم بودند که امکان حضور در شهرآورد اهوار را به دست نیاوردند.

پیش از آغاز بازی، هر دو تیم به علت فوت پدر عادل کلاه کج بازیکن تیم فوتبال استقلال خوزستان یک دقیقه سکوت کردند.

در این بازی ایوب والی و غلامرضا رضایی از تیم فولاد و حسین کعبی و محمد اوسانی از تیم استقلال خوزستان کارت زرد مرد سیاه پوش میدان را جلو چشمان خود دیدند.

در دقیقه 64 بازی، اسکوربورد ورزشگاه الغدیر اهواز برای دقایقی از کار افتاد.

در پایان این بازی، برخی هواداران استقلال خوزستان علیه سرمربی خود یعنی عبدالله ویسی شعار دادند. آنها همچنین با شعار «استقلال جعلی نمی خواهیم نمی خواهیم» به انتقاد از این تیم پرداختند.

هم اکنون دو تیم استقلال در اهواز فعالیت دارند که یکی در لیگ برتر و دیگری از لیگ دسته اول حضور دارند که تیم اصلی و قدیمی استقلال همان تیمی است که در لیگ دسته اول حضور دارد و طعنه هواداران به این دلیل بود.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال کشور، تیم های استقلال صنعتی و فولاد خوزستان برگزار کننده شهرآورد اهواز بودند که در پایان فولاد با نتیجه دو بر صفر حریفش را شکست داد و فاتح این بازی حیثیتی شد. اسماعیل شریفات در دقایق 33 و 91 هر دو گل فولاد را وارد دروازه آبی پوشان کرد.