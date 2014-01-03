فولاد با برنامه کار کرد/ مزد زحمات خود را در شهرآورد گرفتیم

به گزارش خبرنگار مهر، آرش افشین عصر جمعه پس از بازی تیمش برابر تیم استقلال خوزستان اظهار کرد: تیم ما بازی را خوب آغاز کرد و به خوبی توانستیم در نیمه نخست بر بازی مسلط شویم و به گل برسیم.



وی افزود: در نیمه دوم نیز با توجه به توصیه های کادر فنی به خوبی توانستیم موقعیت های حریف را خنثی کرده و برای خود موقعیت سازی کنیم.



بازیکن تیم فولاد خوزستان ادامه داد: تیم ما در این بازی با برنامه کار کرد و مزد زحمات خود را گرفت و بدون شک این سه امتیاز برای ما روحیه بخش است وامیدواریم در ادامه نیز با همین کیفیت کار کنیم.



وی بیان کرد: تیم ما با این پیروزی خود را به صدر جدول نزدیک کرد و امیدواریم با حمایت هواداران خود در سایر بازی های خانگی نیز حداکثر امتیاز را کسب کنیم.



به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته بیست و یکم لیگ برتر فوتبال کشور، تیم های استقلال صنعتی و فولاد خوزستان برگزار کننده شهرآورد اهواز بودند که در پایان فولاد با نتیجه دو بر صفر حریفش را شکست داد و فاتح این بازی حیثیتی شد. اسماعیل شریفات در دقایق 33 و 91 هر دو گل فولاد را وارد دروازه آبی پوشان کرد.