سدسازی کمکی به تامین و ذخیره منابع آب خراسان رضوی نکرده است

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این استان طی سالیان گذشته به دلیل کمبود بارندگی با مشکلات بسیاری در حوزه تامین آب روبرو بوده و در این میان سدسازی نیز نتوانسته است به ذخایر آبی این استان کمک کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سدهای خراسان رضوی کمتر از یک سوم ظرفیت خود آب دارند و این امر به کمبود بارندگی و کاهش 65 درصدی روان آب‌ها باز می‌گردد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گنجایش ذخیره آب سدهای استان یک میلیارد و 521 میلیون متر مکعب است اما هم اکنون مجموع حجم آب ذخیره شده پشت سدهای استان 409 میلیون متر مکعب است.

وی عنوان کرد: این استان در حوزه سدسازی تجربه موفقی نداشته چرا که هم اکنون اغلب سدهای این استان دارای آب کافی نیستند و سد دوستی هم به‌عنوان یکی از منابع تامین آب با بحران کم آبی روبرو شده است.

حجت‌الاسلام پژمانفر ادامه داد: در حال حاضر صرفه جویی و جلوگیری از هدررفت آب در بخش کشاورزی یکی از بهترین اقدامات برای مقابله با بحران کم آبی است.

وی با بیان اینکه 92 درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می شود، افزود: جلوگیری از هدر رفت آب در حوزه کشاورزی یکی از راه‌های تأمین آب مصرفی بدون نیاز به احداث سدهاست.