حفظ محیط زیست نیازمند نگاه ویژه به شهرکهای صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدپور عصر جمعه در حاشیه بازدید از شهرکهای صنعتی محمودآباد با اشاره به اهمیت شهرک صنعتی تشبندان برای محمودآباد گفت: نه تنها شهرک صنعتی تشبندان، برای توسعه صنعتی استان شهرک صنعتی بسیارمهمی می تواند باشد ،اساسا نگاه خاصی را ما باید در جهت حفظ صیانت محیط زیست به شهرک های صنعتی داشته باشیم.

وی افزود: اگر ما متقاضی زمین صنعتی هستیم نه بخاطر تخریب محیط زیست است، بلکه به خاطر حفظ آن است، یعنی در حقیقت ما می خواهیم با مناطق و زمین های مدیریت شده تحت شرایط با مجوزهای خاص محیط زیست در قالب شهرکهای صنعتی، صنایع را مستقر سازیم و از استقرار صنایع در مکان هایی که مشکل و معضلات محیط زیستی دارد جلوگیری کنیم.

محمدپور مطالبه اعتبارات ملی برای توسعه زیرساخت ها در مازندران را یک موضوع ملی دانست و تصریح کرد: دولت جدید تدبیر و امید نگاه خاص به محیط زیست را بعنوان یکی از اولویت ها اعلام کرده و ما درخواست اعتبار ملی در این زمینه در جهت حفظ محیط زیست مازندران را داریم.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت مازندران مسئله زیرساخت شهرکهای صنعتی در مازندران و کلیت فضای کسب و کار را مهم ارزیابی کرد و افزود: در حال حاضر با وجود استقرار فعالان بخش خصوصی در شهرک ها، بسیاری بخاطر سیاست های غلط در گذشته دچار مشکل شدند.

دکتر محمدپور مسئله توجه به واردات، تعدیل نرخ ارز، مسئله دولتی کردن امور در چندسال گذشته و اهلیت نشناسی در حوزه مجوزهای صنعتی را از جمله مشکلات سال های گذشته برشمرد و افزود: بدین ترتیب متاسفانه افرادی که کننده کار بودند را از دست دادیم و بسیاری از افراد که اهلیت آنها به رسمیت شناخته نشده بودند منابع در اختیارشان قرار گرفت و این باعث شد خزانه دولت و بانکها درحال حاضر در این زمینه دستش خیلی پر نباشد.

وی راه حل این مسئله را اجرای قانون فضای بهبود کسب و کار دانست و گفت: با عنایت به این که نگاه دولت استفاده از افرادی است که در این زمینه امتحان خود را پس دادند، فکر می کنم ابرهای تیره آرام آرام در حال رفتن از سر اقتصاد کشور است و شاخصه هایی مثل تورم که در حال کاهش و مهارشدن است نشاندهنده این است که در مدیریت کلان اقتصادی راه را به درستی می رویم ولی تا رسیدن به نتیجه فاصله زیادی داریم.

وی مدیریت فضای بین الملل را قوی ارزیابی کرد و تاکید کرد: همه توان دولت در جهت بهبود فضای اقتصادی در حال انجام است و ما مطمئن هستیم اگر مهلت دهند افرادی که تندروی می کنند در این زمینه می توانیم به روزهای بهتر فکر کنیم.

رئیس سازمان صنعت ،معدن و تجارت مازندران در ادامه گفت: دولت اولویت خود را به معیشت مردم اختصاص می دهد، اگر مهلت دهند همه خرابی های گذشته که به چشم نمی آمد و افرادی نمی خواستند این خرابی ها دیده شود و الان بیشتر آنها را به عنوان مسئله روز دولت مطرح می کنند حل خواهد شد.

وی در خصوص شهرک صنعتی تشبندان و گله هایی که در این زمینه وجود دارد گفت: ما باید نگاه تخصصی به این زمینه داشته باشیم، اکنون حضور سرمایه گذاران در یک مکان یک امتیاز است نه یک ضد ارزش ودر حوزه سرمایه گذاری هرکسی که بیاید و در شهر ما سرمایه گزاری کند باید امتیاز تلقی شود و با نگاه مثبت ارزیابی شود.

محمدپور در شکایاتی مبنی بر جذب نیروهای غیربومی برای شهرک صنعتی تشبندان گفت: قطعا منطق اقتصادی این را می گوید که اگر نیروی متخصص در آن شهر ساکن است و مشکلی به اسم مسکن و عدم شناخت ندارد و می تواند معرف های قوی داشته باشد، توصیه می کنیم واحدهای فعال با حفظ منطق اقتصادی از نیروهایی که در داخل شهر حضور دارند استفاده کنند.

وی افزود: در بخش خصوصی ما باید مشوق ها را در این زمینه فعال کنیم و به هیچ وجه بصورت دستوری نمی شود یک واحد صنعتی یا تولیدی را به کاری گمارد و این با اصل فعالیت بخش خصوصی منافات دارد.