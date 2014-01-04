حجت الاسلام حسین سبحانی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این سیاست زدگی ها و تصمیم‌گیرهای نادرست مدیریتی موجب کند شدن روند پیشرفت همه جانبه این استان در عرصه فعالیت های فرهنگی شده است.

وی بیان کرد: فرهنگ و فرهنگسازی نباید به یک چالش تبدیل شود بنابراین باید با برنامه ریزی و جدیت لازم ضمن پرهیز از سیاسی کردن این حوزه، عقب ماندگی ها را تا حدود زیادی جبران کرد.

وی ادامه داد: خراسان رضوی به عنوان یکی از استان های معنوی باید به مقابله با عقب ماندگی های فرهنگی بپردازد و فرهنگسازی لازم را در حوزه معنویت و مسائل اجتماعی انجام دهد.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مشکل اساسی هر جامعه‌ای را مربوط به غفلت از موضوعات فرهنگی دانست و افزود: هنگامی که در یک جامعه فرهنگ مورد بی توجهی قرار بگیرد آنگاه دشمن به راحتی با هجمه های مختلف، جوانان را به دام انداخته و آسیبهای بسیاری را به آن جامعه وارد می‌کند.

حجت الاسلام سبحانی نیا با اشاره به رسالت مسئولان فرهنگی افزود: این مسئولان رسالت و نقش برجسته ای در زمینه تقویت فرهنگ داشته و باید به افزایش تولیدات با محتوا و کیفی در این حوزه کمک کنند.

وی بیان کرد: فرهنگ و فرهنگسازی در مسیر صحیح دو اصلی است که می تواند جامعه را از انحرافات فکری و عملی نجات دهد اما متاسفانه امروز نهادهای فرهنگی به دلیل برخی موازی کاری ها رسالت اصلی خود را فراموش کرده و به انحطاط فرهنگی دامن زده اند.