محمدحسین محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استاندار جدید خراسان رضوی به احتمال زیاد تا هفته آینده مشخص نمی‌شود و نمی‌توان برای این موضوع زمان قطعی را اعلام کرد.

محمدزاده با اشاره به ابقا فروزانمهر بیان کرد: هم اکنون با توجه به درازا کشیده شدن بررسی‌های دولت بعید است که خبر ابقا فروزانمهر استاندار فعلی در این سمت صحت داشته باشد.

وی بیان کرد: نمایندگان این استان به رئیس جمهور و وزیرکشور پیشنهاد کرده بودند که استاندار فعلی در سمت خود ابقا شود اما گمان می‌کنیم که این موضوع عملی نشود البته شاید هم این ابقا صورت بگیرد اما در حال حاضر شواهد و قرائن نشان می‌دهد که امکان تحقق این امر بسیار کم است.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی تصریح کرد: وزیر کشور چندی پیش در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرده بود که گزینه ما برای استانداری خراسان رضوی استاندار فعلی است اما به دلیل اختلاف دیدگاه بین نمایندگان مجلس این استان فعلا امر انتخاب استاندار برای این استان به تعویق افتاده است.

محمدزاده بیان کرد: امروز به دلیل همین اختلاف دیدگاه ها و حاشیه سازیهای صورت گرفته روند بررسی‌ها برای انتخاب استاندار جدید خراسان رضوی برای دولت یازدهم سخت شده است و با این وضعیت شاید تا آخر امسال نیز مدیر این استان انتخاب نشود.