نشریات دانشجویی توسعه می یابد/ برگزاری برنامه های متعدد فرهنگی در دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، سید ضیا هاشمی شامگاه جمعه در یادواره شهدای هویزه در این شهرستان اظهار کرد: شهدای هویزه که در این سالها پرچم دار جنبش دانشجویی در جنگ بودند نقش مهمی در سرنوشت دفاع مقدس رقم زدند به گونه ای که حضور به موقع آنها در جنک باعث شد آنها در زمره اولین شهدای جنگ تحمیلی قرار بگیرند.



وی افزود: وزارتخانه علوم نگاه ویژه ای به بحث فرهنگی دارد و در این بین برنامه های ویژه ای برای فعال کردن بیش از پیش بخش فرهنگی در این وزارتخانه در دستور کار قرار گرفته است. هم اکنون برنامه های متعدد فرهنگی برای اجرا در نیم سال دوم تحصیلی دانشگاه ها در دستور کار قرار گرفته که ثمره آن را دانشجویان می توانند در این مقطع تحصیلی مشاهده کنند.



هاشمی ادامه داد: برگزاری جشنواره های مختلف فرهنگی، هنری و علمی برای دانشجویان از جمله این برنامه ها هستند که قرار است در نیم سال دوم سال تحصیلی اجرا شود.

معاون فرهنگی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری همچنین بر توسعه نشریات دانشجویی تاکید کرد و گفت: برنامه های خوبی برای توسعه فعالیت های دانشجویی در زمینه نشریات صورت گرفته که قصد داریم ضمن توسعه این بخش از فعالیت ها، تنوع خاصی نیز در این خصوص به آنها ببخشیم و نشریات را در بخش ها و سلایق مختلف توسعه دهیم.



هاشمی اضافه کرد: در نیم سال دوم تحصیلی ثمره این کار در دانشگاه ها دیده می شود به گونه ای که امیدواریم این کار باعث شود تا روحیه دانشجویان مضاعف شود.



وی همچنین از برگزاری جشنواره فارابی برای معرفی برگزیدگان علوم انسانی کشور خبر داد و گفت: سعی می کنیم این جشنواره تا پایان سال برگزار شود تا فعالیت در حوزه علوم انسانی رنگ و بوی جدی تر به خود بگیرد.



به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین علم‌الهدی متولد اهواز فرزند آیت الله سید مرتضی علم‌الهدی می‌باشد، وی از فعالان قبل و بعد از انقلاب ایران و فرمانده سپاه هویزه در جنگ ایران و عراق بود، علم‌الهدی در 16 دی ماه سال 1359 در سن ۲۲ سالگی در عملیات نصر به همراه تعدادی از دانشجویان پیرو خط امام به شهادت رسید.