همه دلسوزان برای پیشرفت مازندران کمک کنند

احمد ناطق نوری در حاشیه یادواره شهدای انارور نوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط مدیریت استان مازندران گفت: من از همان ابتدای گزینه دیگری برای استانداری مازندران معرفی کرده بودم اما به عنوان استاندار معرفی نشد.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط بوجود آمده اکنون هیچ دخالتی در عزل و نصب های استانداری و مدیران استان ندارد.

مشاور عالی وزیر نفت در ادامه با اشاره به مساله رعایت اخلاق اسلامی در جامعه اظهار داشت: جامعه باید بسمت یکپارچگی حرکت کنند و در این راه باید همه با یکدیگر مدارا کنند.

وی یکی از آفات مهم جامعه را تسریع بخشی به تهمت زنی و اشاعه بد اخلاقی دانست و تصریح کرد: عده ای با زبان بازی آبروی اشخاص را می برند بدون انکه توجه داشته باشند که حفظ آبروی و حیثیت مومن مهم است.

ناطق نوری خاطرنشان کرد: اینکه دهان باز کنیم و برای دیگران پرونده درست کنیم آسان است اما قبل از آنکه عیب دیگران را بازگو کنیم بهتر است تا عیب خودمان را هم ببینیم.

وی با اشاره به تاکیدات امام خمینی(ره) در انقلاب اسلامی اظهار داشت: حضرت امام همیشه مردم جامعه را یک امت یکپارچه مسلمان می دانستند و بارها تاکید فراوان بر اصلاح امور داشتند.

نماینده پیشین شهرستان های نور و محمودآباد در مجلس تاکید کرد: در جامعه پاک و منزه اسلامی همه کارها بایستی برای خدا باشد و بر اساس همین باور به خدا جامعه منزه و پاک می ماند.