  1. استانها
  2. مازندران
۱۴ دی ۱۳۹۲، ۸:۴۹

ناطق نوری:

همه دلسوزان برای پیشرفت مازندران کمک کنند

همه دلسوزان برای پیشرفت مازندران کمک کنند

نوشهر - خبرگزاری مهر: نماینده پیشین شهرستان های نور و محمودآباد در مجلس و مشاور عالی وزیر نفت گفت: همه دلسوزان مکلفند تا کمک کنند استان مازندران مسیر پیشرفت را طی کند و در این راستا همه به استاندار فعلی کمک کنند.

احمد ناطق نوری در حاشیه یادواره شهدای انارور نوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط مدیریت استان مازندران گفت: من از همان ابتدای گزینه دیگری برای استانداری مازندران معرفی کرده بودم اما به عنوان استاندار معرفی نشد.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط بوجود آمده اکنون هیچ دخالتی در عزل و نصب های استانداری و مدیران استان ندارد. 

مشاور عالی وزیر نفت در ادامه با اشاره به مساله رعایت اخلاق اسلامی در جامعه اظهار داشت: جامعه باید بسمت یکپارچگی حرکت کنند و در این راه باید همه با یکدیگر مدارا کنند.

وی یکی از آفات مهم جامعه را تسریع بخشی به تهمت زنی و  اشاعه بد اخلاقی دانست و تصریح کرد: عده ای با زبان بازی آبروی اشخاص را می برند بدون انکه توجه داشته باشند که حفظ آبروی و حیثیت مومن مهم است.

ناطق نوری خاطرنشان کرد: اینکه دهان باز کنیم و برای دیگران پرونده درست کنیم آسان است اما قبل از آنکه عیب دیگران را بازگو کنیم بهتر است تا عیب خودمان را هم ببینیم.

وی با اشاره به تاکیدات امام خمینی(ره) در انقلاب اسلامی اظهار داشت: حضرت امام همیشه مردم جامعه را یک امت یکپارچه مسلمان می دانستند و بارها تاکید فراوان بر اصلاح امور داشتند.

نماینده پیشین شهرستان های نور و محمودآباد در مجلس تاکید کرد: در جامعه پاک و منزه اسلامی همه کارها بایستی برای خدا باشد و بر اساس همین باور به خدا جامعه منزه و پاک می ماند.

کد مطلب 2206968

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها