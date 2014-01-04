حسین آینه‌چی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ادامه لیگ تکواندو آینده سازان استان در رده سنی نونهالان و نوجوانان جمعه 27 دی ماه سال جاری در سالن شهید فرومندی تربیت بدنی ناحیه حمزه سید الشهدا مشهد برگزار خواهد شد.

دبیر هیئت تکواندو خراسان رضوی با بیان اینکه هشت تیم در این دوره از رقابت ها شرکت خواهند کرد گفت: تیم‌های از شهرستان های سبزوار، مشهد، درگز، تربت حیدریه و قوچان دیدار پایانی دور رفت و دیدار نخست دور برگشت خود را برگزار خواهند کرد.

آینه‌چی بیان کرد: تا پایان هفته ششم مسابقات تیم های ایزوگام الماس شرق و خانه تکواندو مشهد به ترتیب در رده اول و دوم جدول قرار دارند و تیم شهدای تربت حیدریه نیز در جایگاه سوم لیگ تکواندو نونهالان و نوجوانان استان قرار دارد.

وی ضمن تاکید بر نقش لیگ تکواندو در ارتقاء سطح این وزش در استان گفت: برگزاری لیگ تکواندو بویژه در رده های سنی پایین‌تر مانند همین مسابقاتی که ما در استان برگزار می کنیم باعث آینده سازی در این ورزش پر هیجان و پر طرفدار خواهد شد.

دبیر هیئت تکواندو استان این ورزش را یکی از ورزش های پر طرفدار استان دانست و اظهار کرد: به دلیل تحرک بالایی که در این ورزش وجود دارد این رشته ورزشی مورد استقبال بسیاری از نونهالان و خانواده هایشان قرار گرفته است.