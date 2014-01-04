جایگاه ششمی حاصل تلاش راهیان در نیم فصل اول لیگ آزادگان/ چشم امید به نیم فصل دوم

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور (جام آزادگان) از روز سوم آبام ماه برای راهیان کرمانشاه آغاز شد و این تیم با امید به اینکه بتواند حضور تقریبا موفقیت آمیز خود در فصل گذشته را امسال با صعود به لیگ برتر تکمیل کند پای به این مسابقات گذاشت.

در ابتدای فصل نیز تصور می شد که راهیان می تواند در این مسابقات این فصل روند موفقیت آمیز فصل قبل خود را ادامه داده و بتواند با بهره گیری از بازیکنان جدید و البته حفظ بازیکنان قدیمی و موثر تیم بتواند یکی از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر باشد.

تیم راهیان کرمانشاه در اولین مسابقه خود روز سوم مهر در کرمانشاه به مصاف سایپای شمال رفت اما در پایان با نتیجه "یک بر یک" مقابل حریف خود متوقف شد.

راهیان در دومین مسابقه اش در لیگ آزادگان روز هشتم مهرماه در تهران مقابل پارسه یکی از تیم های خوب و متمول این گروه قرار گرفت و در پایان توانست این تیم را با حساب بدون گل متوقف کند.

نماینده استان در مسابقات لیگ آزادگان در حالی که قرار بود در اواسط مهرماه سومین دیدار خود را برابر ابومسلم در کرمانشاه برگزار کند این مسابقه به دلیل نامشخص بودن وضعیت حریف مشهدی به تعویق افتاد تا سرانجام دو تیم در تاریخ 22 آذر ماه به مصاف یکدیگر رفتند و در پایان این تیم راهیان بود که توانست با حساب "دو بر یک" به پیروزی دست یابد.

راهیان کرمانشاه در هفته چهارم روز 19 مهر ماه و در مسجد سلیمان به مصاف نفت این شهر رفت و در پایان مقابل این تی به تساوی یک بر یک دست یافت.

این تیم سپس در هفته پنجم و در بیست و چهارمین روز مهرماه در ورزشگاه آزادی کرمانشاه به مصاف آلمینیوم هرمزگان یکی از تیم های خوب این گروه رفت و توانست با یک گل به پیروزی برسد.

اولین شکست راهیان در لیگ و واگذاری دربی غرب به پاس همدان

در 29 مهر و در هفته ششم، دربی غرب بین تیم های راهیان و پاس همدان به میزبانی همدان برگزار شد که در پایان این مسابقه با حساب "دو بر یک" به سود میزبان پایان پذیرفت، دیداری که تیم راهیان ابتدا با یک گل از حریف خود پیش افتاده بود و کادر فنی و مسئولین راهیان شدیدا نسبت به داوری آن اعتراض داشتند.

در هفته هفتم شاگردان ادموند یونانپوریان در تیم راهیان، روز سوم ابان ماه میزبان یزد لوله بودند و در حالی که کاملا از حریف خود سرتر نشان می دادند در نهایت با یک گل مغلوب میهمان ته جدولی خود شد.

تیم راهیان در هفته هشتم این مسابقات ، یازدهمین روز ابان ماه در تهران به مصاف پیکان تهران رفت و توانست با نتیجه یک بر صفر پیروز شود.

نماینده کرمانشاه در مسابفات لیگ آزادگان هفته نهم این مسابقات را به استراحت پرداخت.

راهیان پس از یک هفته استراحت روز بیست و ششم آبان و در هفته دهم میزبان ایرانجوان بوشهر بود اما نتوانست از امتیاز میزبانی استفاده و در نهایت با حساب یک بریک مقابل حریف خود متوقف شد.

سنگین ترین شکست راهیان در سال های اخیر مقابل مس رفسنجان رقم خورد

راهیان کرمانشاه سپس در هفته یازدهم و در اولین روز از آذر ماه 92 مهمان تیم مس رفسنجان بود که در پایان و در دیداری ضعیف و دور از انتظار متحمل سنگین ترین شکست سالیان اخیر خود شد وبا حساب سه بر صفر نتیجه را واگذار کرد.

این تیم در هفته دوازدهم روز نهم آذر ماه میزبان البدر بندر کنگ بود و توانست در دیداری تماشایی با حساب " دو بر یک" به برتری دست یافته و خاطره شکست تلخ هفته گدشته خود را به دست فراموشی بسپارد.

راهیان سپس در هفته سیزدهم و پایانی نیم فصل در یکی از حساسترین دیدارهای هفته روز هفتم دی ماه به مصاف نفت و گاز گچساران رفت و در حالی که میتوانست با پیروزی در این دیدار خارج از خانه عنوان نایب قهرمانی نیم فصل را از آن خود کند "یک بر صفر" مغلوب شد تا نیم فصل این رقابت ها را با شکست به پایان برساند.

برابری پیروزی ها، تساوی ها و شکست های راهیان در عدد چهار

راهیان کرمانشاه از 12 بازی خود در نیم فصل اول مسابقات لیگ آزادگان صاحب چهار پیروزی، چهار تساوی و چهار شکست شد، این تیم در این مسابقات تنها موفق به زدن 10 گل شد و در مقابل 12 گل نیز دریافت کرد تا با تفاضل گل 2- و کسب 17 امتیاز رتبه ششم جدول رده بندی گروه دوم را به خود اختصاص دهد.

این در حالیست که تیم راهیان در پایان نیم فصل اول فصل گذشته از 13 مسابقه خود، موفق به کسب شش پیروزی، شش مساوی و یک شکست شده بود تا با توجه به 12 گل زده، چهار گل خورده و تفاضل گل 8+ با 24 امتیاز در مکان دوم جدول رده بندی گروه خود قرار گیرد.

راهیان مدل 92-93 ضعیفتر از راهیان 91-92

مقایسه آماری نشان می دهد تیم راهیان هرچند امسال نسبت به سال گذشته در نیم فصل یک بازی کمتر انجام داد اما در مقابل تعداد پیروزی های این تیم دو برد کاهش یافت و در مقابل سه شکست به تنها باخت این تیم در نیم فصل گذشته افزایش یافت.

راهیان در گل های زده و خورده نیز این فصل ضعیفتر عمل کرد به گونه ای که گل های زده این تیم دو گل کاهش و گل های خورده اش نیز هشت گل افزایش یافت تا در حالی که تفاضل گل این تیم در پایان فصل قبل به 8+ می رسید راهیان تفاضل گل 2- را در این فصل برای خود ثبت کند.

این تیم همچنین با یک بازی کمتر نسبت به نیم فصل گذشته، هفت امتیاز کمتر کسب کرد و جایگاه رده دومی خود را به در سال جاری به ششم تنزل داد.

تمامی این مقایسه ها نشان می دهد راهیان این فصل را در مقایسه با سال گذشته خود ضعیفتر ظاهر شده و عملکرد مناسبی نداشته است.

هرچند دومی راهیان در پایان نیم فصل گذشته تبدیل به مکان پنجم در پایان فصل شد و این تیم نتوانست جواز صعود به لیگ برتر را کسب کند، ولی با این حال باید منتظر ماند و دید که شاگردان یونانپوریان در پایان فصل جاری چه رتبه و جایگاهی را به خود اختصاص می دهند.

از جایگاه و رتبه تیم در پایان نیم فصل راضی نیستم

در همین رابطه مدیرعامل راهیان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، به تشریح فعالیت باشگاه در نیم فصل اول مسابقات لیگ آزادگان پرداخت و از نتایج و جایگاه این تیم ابراز رضایت نکرد.

سلمان کریمی البته این را هم گفت که با بضاعت تیم کسب همین نتایج نیز مناسب است اما در کل خودمان هم راضی نیستیم و معتقدیم می توانستیم جایگاه بهتری را از آن خود کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در طول نیم فصل اول فراز و نشیب زیادی داشتیم، بازی هایی را پیروز شدیم که برنده شدن در ان بسیار سخت بود و در مقابل بازی هایی را نیز مغلوب شدیم و یا نبردیم که هیچ کس انتظار ان را نداشت.

کریمی ادامه داد: البته بازیکنان تیم و کادر فنی زحمات خود را کشیدند و باید از تک تک آن ها قدردانی کنم ولی حقیقت امر این است اگر مقداری باتجربه تر عمل می کردیم می توانستیم جزو سه تیم اول جدول باشیم.

مسئولین حمایت کنند کرمانشاه در پایان فصل صاحب تیمی لیگ برتری خواهد شد

وی خاطرنشان کرد: تیم راهیان نشان داد که از ظرفیت های زیادی برخوردار است و اگر از سوی مسئولین بیشتر مورد حمایت و توجه قرار گیرد می تواند حرف های بیشتری برای گفتن داشته باشد و در پایان فصل جاری لیگ آزادگان استان کرمانشاه را در فصل آینده لیگ برتر صاحب تیم کند.

مدیرعامل راهیان کرمانشاه تاکید کرد: امروز اکثر تیم های حاضر در لیگ یک، بسیار بیشتر از راهیان سرمایه گذاری کرده و با کمک های مالی که از سوی مسئولین استانی به آن ها صورت می پذیرد می توانند بازیکنان مورد نیاز خود را جذب و حضوری قدرتمندانه در لیگ داشته باشند.

کریمی ادامه داد: در این میان ما نیز امیدواریم با حمایت های بیشتر مسئولین و خصوصا شخص استاندار بتوانیم حضوری قدرتمندانه تر در نیم فصل دوم داشته باشیم و بتوانیم خود را به عنوان یکی از مدعیان جدی صعود به لیگ برتر مطرح کنیم.

وی خاطرنشان کرد: البته این را هم باید گفت در نیم فصل اول امتیازهای زیادی را به خاطر اشتباهات داوران از دست دادیم و اگر اینگونه نمی شد مطمئنا جایگاه ما آن زمان بسیار بهتر از وضعیت کنونی بود.

اضافه شدن سه بازیکن جدید به ترکیب تیم راهیان

کریمی در ادامه از اضافه شدن سه بازیکن جدید به تیم در نیم فصل خبر داد و گفت: مصطفی مهدوی کیا، وحید ارمی و جمال حق شناس بازیکنانی هستند که برای تقویت دفاع و هافبک دفاعی خود به ترکیب اضافه کرده ایم، ضمن آنکه دو یا سه بازیکن دیگر نیز تا پایان هفته به تیم راهیان اضافه خواهند شد.

وی در پایان از حضور تماشاگران طرفدار راهیان در بازی های خانگی این تیم قدردانی و از آنان خواست تا در نیم فصل دوم نیز با جضور در ورزشگاه و تشویق بازیکنان، زمینه موفقیت های تیم محبوب خود را فراهم آوردند تا در پایان فصل جشن صعود به لیگ برتر با حضور پرشور آنان برگزار گردد.

با این حال باید منتظر پایان فصل ماند و دید که آیا راهیان می تواند به انتظار شش ساله فوتبال کرمانشاه برای حضور در سطح اول کشور پایان دهد یا بازهم این حسرت و افسوس است که جای خود را به شور و شادی علاقه مندان به فوتبال خواهد داد.

گفتنی است؛ دور برگشت مسابقات لیگ آزادگان از فردا یکشنبه (15 دی ماه) آغاز و تیم راهیان در اولین هفته این رقابت ها از ساعت 14 در قائمشهر مهمان سایپای شمال تیم انتهای جدولی خواهد بود.

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گزارش از : مسعود اسماعیلی