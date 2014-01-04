دومین صعود فصلی بانوان کوهنورد خراسان رضوی برگزار می شود

حسین امانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام شده دومین صعود فصلی بانوان کوهنورد خراسان رضوی تا پایان دی‌ماه سال جاری برگزار خواهد شد که در این صعود حدود 150 بانوی کوهنورد استان حضور خواهند داشت.

وی افزود: بانوان کوهنورد استان به منظور کسب تجربه و فرا گرفتن آموزش های کوهنوردی در این صعود که در قله یکی از کوه های استان برگزار خواهد شد شرکت می‌کنند.

رئیس هیئت کوهنوردی خراسان رضوی همچنین با اشاره به حضور 18 مربی بانو و 25 مربی آقا در کلاس‌های بازآموزی کوهنوردی در تهران، گفت: این مربیان خراسانی طی دو روز جدیدترین روش های کوهنوردی را فرا گرفته و همان آموخته ها را به کوهنوردان استان منتقل خواهند کرد.

وی همچنین از پایان یافتن پنجمین اردوی آمادگی تیم کوهنوردی منتخب استان در هفته گذشته خبر داد و بیان کرد: تیم استان که متشکل از 10 کوهنورد برتر خراسان رضوی است تا اوایل بهمن ماه سال جاری حداقل در دو اردوی آمادگی دیگر شرکت خواهد کرد.

امانی افزود: تیم کوهنوردی خراسان رضوی پس از کسب آمادگی لازم در دو ماه آینده، در کمپ علم کوه اردو خواهد زد.