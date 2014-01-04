محمد صادق کنویسی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: هیئت سوارکاری خراسان رضوی در راستای توسعه هر چه بیشتر این ورزش از ابتدای سال جاری تاکنون چندین دوره مسابقه سوارکاری را برگزار کرده است.

وی افزود: هیئت سوارکاری در راستای انجام وظیفه اش مبنی بر ارتقاء سوارکاری استان یک دوره مسابقه سوارکاری را در 27 دی ماه سال جاری برگزار خواهد کرد.

کنویسی با اشاره به زمان ثبت نام از سوارکارانی که قصد حضور در این مسابقه را دارند ابراز کرد: فراخوان مسابقه از 20 دی ماه آغاز و ثبت نام از علاقه مندان از روز 25 دی ماه آغاز خواهد شد.

وی افزود: این دوره از مسابقات ویژه سوارکاران مشهدی است اما برخی از باشگاه های سوارکاری ما که در شهرستان چناران حضور دارند نیز اجازه شرکت در این مسابقه را خواهند داشت.

دبیر هیئت سوارکاری خراسان رضوی با اشاره به برگزاری مجمع انتخاب رئیس هیئت سوارکاری استان تا چند روز آینده، اظهار کرد: هشت کاندیدای ریاست هیئت سوارکاری ثبت نام کرده اند.

وی افزود: محسن عرفانی، حمید نکویی، مهدی نکویی، احمدیان، وفایی، موسوی، خاکسار و مرتضوی هشت کاندیدای ثبت نام کننده هستند که در حال حاضر پرونده‌هایشان در حراست اداره کل ورزش در حال بررسی است.