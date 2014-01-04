  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۴ دی ۱۳۹۲، ۸:۴۴

راضیه باباخانی:

فراخوان جشنواره تئاتر عروسکی رضوی این هفته منتشر می‌شود/ دبیری خراسان رضوی در جشنواره

فراخوان جشنواره تئاتر عروسکی رضوی این هفته منتشر می‌شود/ دبیری خراسان رضوی در جشنواره

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی گفت: امسال دبیری جشنواره کشوری نمایش‌نامه‌نویسی، نمایش‌خوانی و نمایش عروسکی رضوی به استان خراسان رضوی واگذار شده که فراخوان این جشنواره از هفته جاری آغاز خواهد شد.

راضیه باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: خراسان رضوی امسال دبیر جشنواره کشوری نمایش‌نامه‌نویسی، نمایش خوانی و تئاتر عروسکی است.

وی ابراز کرد: در حال حاضر پوستر جشنواره را طراحی کرده ایم که امروز در مرحله چاپ قرار گرفته است و کارهای فراخوان جشنواره را هم از همین هفته آغاز می‌کنیم.

باباخانی افزود: در بین 31 استان کشور تنها هشت استان دبیری جشنواره های کشوری رضوی را عهده دار هستند که امسال دبیری جشنواره کشوری نمایش نامه نویسی، نمایش خوانی و نمایش عروسکی به استان خراسان رضوی واگذار شده است

.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی عنوان کرد: اين جشنواره يكي از مهمترين رويدادهاي نمايشي در كانون به شمار مي آيد.

بابا خانی ابراز کرد: جشنواره تئاتر عروسکی هويت بخشيدن به نمايش كودك و نوجوانان را مدنظر دارد و به دنبال تاثير نمايش، در امر تعليم و تربيت است.

وی همچنین از تشکیل ستاد بزرگداشت دهه فجر در مراکز کانون استان خبر داد و افزود: مدیران کل هر شهر را به عنوان رئیس ستاد برای اجرای هماهنگی های لازم جهت بزرگداشت این دهه منسوب کرده ایم.

کد مطلب 2206987

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها