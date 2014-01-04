راضیه باباخانی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: خراسان رضوی امسال دبیر جشنواره کشوری نمایش‌نامه‌نویسی، نمایش خوانی و تئاتر عروسکی است.

وی ابراز کرد: در حال حاضر پوستر جشنواره را طراحی کرده ایم که امروز در مرحله چاپ قرار گرفته است و کارهای فراخوان جشنواره را هم از همین هفته آغاز می‌کنیم.

باباخانی افزود: در بین 31 استان کشور تنها هشت استان دبیری جشنواره های کشوری رضوی را عهده دار هستند که امسال دبیری جشنواره کشوری نمایش نامه نویسی، نمایش خوانی و نمایش عروسکی به استان خراسان رضوی واگذار شده است

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مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان رضوی عنوان کرد: اين جشنواره يكي از مهمترين رويدادهاي نمايشي در كانون به شمار مي آيد.

بابا خانی ابراز کرد: جشنواره تئاتر عروسکی هويت بخشيدن به نمايش كودك و نوجوانان را مدنظر دارد و به دنبال تاثير نمايش، در امر تعليم و تربيت است.

وی همچنین از تشکیل ستاد بزرگداشت دهه فجر در مراکز کانون استان خبر داد و افزود: مدیران کل هر شهر را به عنوان رئیس ستاد برای اجرای هماهنگی های لازم جهت بزرگداشت این دهه منسوب کرده ایم.