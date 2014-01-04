حمید طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اظهار امیدواری از روشن شدن نخستین جرقه‌های تامین اعتبارات جشنواره فجر در مشهد ابراز کرد: طی جلسه‌ای که در روز چهارشنبه 11 دی ماه در محل استانداری خراسان رضوی و با حضور معاون وزیر ارشاد، معاون سیاسی امنیتی استانداری و مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی پیرامون مشکلات جشنواره فیلم فجر در مشهد برگزار شد نتایج بسیار مثبتی به دست آمد.

قول مساعد معاون وزیر برای برگزاری جشنواره فجر در مشهد

وی عنوان کرد: علی اصغر کار اندیش معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ وارشاد قول مساعدت خوبی از جانب وزارت ارشاد برای برگزاری سی و دومین جشنواره فیلم فجر در مشهد دادند.

طباطبائی با اشاره به قول معاون سیاسی و امنیتی استانداری خراسان رضوی برای برگزاری جشنواره فیلم فجر در مشهد اظهار کرد: علی اصغر رشید در این جلسه قول دادند که با تمام توان برای تامین اعتبارات و برگزاری یازدهمین دوره جشنواره فیلم فجر در مشهد تلاش خواهند کرد.

وی افزود: معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی دستور دادند که مقدمات یازدهمین دوره برگزاری جشنواره فیلم فجر در مشهد، توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی تدارک دیده شود.

امیدواری از برگزاری یازدهمین جشنواره فیلم فجر

معاون هنری و سینمائی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی تصریح کرد: با توجه به نتایج مثبت این جلسه امیدواریم این جشنواره مانند هر سال و 10 دوره قبل به خوبی در مشهد برگزار شده تا دوست داران هنر و سینمای استان بتوانند از آن بهره مند شوند.

طباطبائی با اشاره به پیش بینی 500 میلیون تومانی برای این دوره جشنواره در مشهد ابراز کرد: تاکنون بیش از یک سوم اعتبارات جشنواره تامین شده است.

وی با بیان اینکه الباقی اعتبارات مورد نیاز جشنواره هنوز در چالش و دست انداز باقی مانده بیان کرد: بعد از اطمینان از مبلغ تامین شده، وارد مراحل تعداد فیلم‌های درخواستی از تهران و سینماهای هماهنگ شده برای اکران آنها می شویم.

میزان مشارکت شهرداری و اداره اوقاف برای برگزاری جشنواره مشخص نیست

طباطبائی با بیان اینکه در مورد شهرداری و اداره اوقاف مشهد معاون سیاسی امنیتی استانداری دستورات لازم را صادر کرده اند که برای برگزاری و تامین بخشی از هزینه های جشنواره پای کار باشند عنوان کرد: باید دید بعد از تماس برای مطالبه پاسخ شان چیست و الان نمی توان گفت که به چه میزان با اداره ارشاد برای برگزاری جشنواره همکاری خواهند کرد.

معاون هنری و سینمائی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی ابراز کرد: در حال حاضر از استان خراسان رضوی فیلم "با دیگران" به نویسندگی و کارگردانی ناصر ضمیری به سی و دومین جشنواره کشوری فیلم فجر راه یافته است.

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